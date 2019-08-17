فيديو.. أحلام تشعل أبها بأداء "الخطوة الجنوبية"

أشعلت الفنانة أحلام مسرح الراحل طلال مداح في أبها بأداء "الخطوة الجنوبية" على إيقاع الأغنية الشهيرة "الله يطعني"، بصحبة فرقة شعبية متخصصة. وقد تفاعل الجمهور مع أحلام وبادلها أداء "الخطوة".

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وباتت أغنية "الله يطعني"، التي تستمد لحنها من موروث منطقة عسير السعودية، أيقونة للحفلات الموسيقية في أبها.

وقد شهدت حفلة أحلام في أبها حضوراً كبيراً، حيث نفدت تذاكرها مبكراً.

واستعدت أحلام لهذه الحفلة منذ فترة، حيث أجرت ترتيبات كبيرة لها، من ضمنها التمارين مع فرقة موسيقية تضم أكثر من 100 عازف بقيادة المايسترو أمير عبدالمجيد.

وأبدت أحلام سعادتها بكونها أول فنانة خليجية تغني على مسرح طلال مداح. وفي بادرة وفاء، طلبت أحلام من الجمهور الوقوف دقيقة صمت لروح الراحل طلال مداح، قائلةً: "هو استاذنا ويستحق منا هذا التكريم بالوقوف له". ثم غنت أغنية من أغانيه "قولوا للغالي قولوا له".

وواصلت "أحلام" مبادراتها الجميلة، فأهدت صديقتها ورفيقة دربها فجر السعيد أغنية "يلازمني خيالك"، وقالت: "هي دائماً معي وبجانبي، واليوم كرسيها فاضي، وهذه الأغنية أهديها لها، وأدعو لها بالشفاء، أفتقدها كثيراً، وإن شاء الله تقوم بالسلامة وتشاركنا بالحفلات القادمة".

وفي الختام، أدت أحلام أغنية وطنية عن خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بعنوان "عز السعودي"، ورفعت علم السعودية خلال غنائها، فيما تفاعل الجمهور معها بشكل لافت عن طريق إطلاق الصيحات والتصفيق.