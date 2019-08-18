إسطنبول تغرق.. البازار الكبير عائم والمياه "تغمر" تويتر

بعد أن غمرت الأمطار الغزيرة عدة أحياء في إسطنبول منذ مساء السبت، طمرت المياه البازار الكبير التاريخي، حيث أظهرت صور التقطت من أجزاء من البازار الكبير أصحاب المتاجر يخوضون في المياه ويحاولون رفعها من داخل متاجرهم ومن الطرقات، وغزت الصور مواقع التواصل الاجتماعي.

Heavy rainfall and flash flooding in Istanbul have affected numerous areas, including the historic Grand Bazaar and tram line. Merchants at an underpass in Eminönü, which has been flooded, are trying to salvage their goods.pic.twitter.com/vzsILInaBV — Ahval (@ahval_en) August 17, 2019

أيضا أوضحت اللقطات المياه وهي تتدفق من فتحة في جدار إلى البازار، إضافة إلى بالوعة تركت مفتوحة لتصريف مياه الأمطار.

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم مجلس بلدية إسطنبول على تويتر، إنه تم العثور على جثة مشرد بمنطقة أون كاباني في الجانب الأوروبي من المدينة، مشيراً إلى أنه لقي حتفه بسبب الفيضانات.

وقال مركز تنسيق مواجهة الكوارث في مجلس بلدية إسطنبول إن المياه غمرت عدة طرق في أنحاء المدينة، بينها أجزاء من الطريق الذي يمر بشواطئ حي بكركوي وجزء من أحد الطرق السريعة الرئيسية بالمدينة.

Major flash flood in Istanbul, Turkey today, August 17th. Report: Severe Weather Turkey pic.twitter.com/yCOOy8RA0f — severe-weather.EU (@severeweatherEU) August 17, 2019

فيما أكد المركز أن الأمطار هطلت بمعدل 114 كيلوغراماً على كل متر مربع في حي الفاتح، حيث يوجد البازار الكبير وحي أون كاباني.