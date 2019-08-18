بالصور.. بكاء سمية الألفي في تكريم فاروق الفيشاوي

لحظات صعبة عاشتها الفنانة سمية الألفي في افتتاح الدورة الـ12 من "المهرجان القومي للمسرح" في دار الأوبرا المصرية، بعدما استرجعت ذكرى والد أبنائها الفنان الراحل فاروق الفيشاوي.

موضوع يهمك صدمة كبيرة وحزينة خلفها رحيل الفنان المصري، فاروق الفيشاوي، الذي كان يعاني من مرض السرطان وأعلن عن إصابته به قبل أقل من... بعد وفاة الفيشاوي.. بسمة وهبة تروي قصة معاناتها مع السرطان سوشيال ميديا

وقد تم تكريم الفيشاوي في افتتاح المهرجان بعدما كان مقرراً أن يحضر بنفسه الدورة ويحصل على تكريمه شخصياً، إلا أن القدر شاء غير ذلك وتوفي الفنان مؤخراً بعد صراع مع مرض السرطان.

الدورة الـ12 من المهرجان التي شهدت تواجد إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية وعدد كبير من النجوم، ترأسها الفنان المصري أحمد عبد العزيز الذي حرص على تقديم تكريم الفيشاوي بنفسه. وأكد عبد العزيز أن الفيشاوي "رحل بجسده وبقي بفنه وأعماله التي قدمها".

بعدها صعد عمر فاروق الفيشاوي، الابن الثاني للفنان الراحل، من أجل تسلم درع التكريم، وهي اللحظات التي صاحبها بكاء والدته سمية الألفي وهي تشاهد تكريم والد أبنائها الراحل.