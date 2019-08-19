مطار بيروت إلى الواجهة من جديد.. نفايات تصل تويتر!

عاد مطار رفيق الحريري الدولي إلى الواجهة من جديد، إذ انتشرت صورة من داخل أروقة المطار على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تظهر فيها نفايات من ضمنها عبوات مياه فارغة وأكياس بلاستيكية وأكواب مرمية بعشوائية على الأرض.

الصورة من مطار بيروت.. وبدكن ازمة النفايات تنحل بلبنان؟!! اذا هذا واجهة البلد هيك pic.twitter.com/clmASqQAwq — Hassan Naim (@Hassannaim1988) August 18, 2019

وسرعان ما أثارت الصورة ضجة كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن غضبهم من هذا الحدث، مشيرين إلى أزمة النفايات التي يعاني منها لبنان منذ فترة، حيث كتب أحد المغردين بعد أن نشر الصورة: "وبدكن أزمة النفايات تنحل بلبنان؟!! إذا هذا واجهة البلد هيك".

تفاعل المغردون مع الصورة بشكل كبير، وعبروا عن استيائهم من الإهمال في المطار.

السفر عبر #مطار_بيروت مأساة... أفرح لعدد الزوار الهائل وأحزن على النظام المهترىء في معظم المرافق العامة. دولة أكلها الفساد والمواطن لوحده يدفع الثمن #لبنان — Rima Maktabi (@rimamaktabi) August 19, 2019

يذكر أن الفنانة اللبنانية نانسي عجرم كانت قد أثارت جدلا كبيرا منذ فترة بعد أن نشرت مقطع فيديو من داخل مطار بيروت الدولي، حين لم تستطع تمالك أعصابها بعد ما عاشته في مطار عاصمة بلادها بعد أن ظهرت في الفيديو حاملة ابنتها الصغيرة ليا على كتفها.

موضوع يهمك لم تستطع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم تمالك أعصابها بعد ما عاشته في مطار عاصمة بلادها بيروت فجر الخميس، حيث نشرت مقطع... نانسي عجرم لسياسيي بلدها: "عيب عليكن" سوشيال ميديا

وشرحت نانسي أن المطار كان يعاني ازدحاما شديدا بعد غياب التنظيم، ونوّهت حينها أيضا إلى رائحة النفايات التي عمت المكان، إضافة إلى الإهمال، وأيضا إغفال الاستثناءات بالنسبة للتعامل مع الحوامل والأطفال.

فيديو نانسي لاقى وقتها تفاعلا كبيرا من حيث مشاركته على وسائل التواصل التي ضجت بالثناء على ما قالته الفنانة وعبرت عنه لأن ذلك في نهاية المطاف "وجع كل لبناني"، بحسب التعليقات.