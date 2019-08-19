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مطار بيروت إلى الواجهة من جديد.. نفايات تصل تويتر!

المصدر: دبي - العربية.نت
صورة من مطار بيروت
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عاد مطار رفيق الحريري الدولي إلى الواجهة من جديد، إذ انتشرت صورة من داخل أروقة المطار على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تظهر فيها نفايات من ضمنها عبوات مياه فارغة وأكياس بلاستيكية وأكواب مرمية بعشوائية على الأرض.

وسرعان ما أثارت الصورة ضجة كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن غضبهم من هذا الحدث، مشيرين إلى أزمة النفايات التي يعاني منها لبنان منذ فترة، حيث كتب أحد المغردين بعد أن نشر الصورة: "وبدكن أزمة النفايات تنحل بلبنان؟!! إذا هذا واجهة البلد هيك".

تفاعل المغردون مع الصورة بشكل كبير، وعبروا عن استيائهم من الإهمال في المطار.

يذكر أن الفنانة اللبنانية نانسي عجرم كانت قد أثارت جدلا كبيرا منذ فترة بعد أن نشرت مقطع فيديو من داخل مطار بيروت الدولي، حين لم تستطع تمالك أعصابها بعد ما عاشته في مطار عاصمة بلادها بعد أن ظهرت في الفيديو حاملة ابنتها الصغيرة ليا على كتفها.

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وشرحت نانسي أن المطار كان يعاني ازدحاما شديدا بعد غياب التنظيم، ونوّهت حينها أيضا إلى رائحة النفايات التي عمت المكان، إضافة إلى الإهمال، وأيضا إغفال الاستثناءات بالنسبة للتعامل مع الحوامل والأطفال.

فيديو نانسي لاقى وقتها تفاعلا كبيرا من حيث مشاركته على وسائل التواصل التي ضجت بالثناء على ما قالته الفنانة وعبرت عنه لأن ذلك في نهاية المطاف "وجع كل لبناني"، بحسب التعليقات.

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