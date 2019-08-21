إليسا تغرد مجدداً وتطمئن جمهورها.. ماذا كتبت؟

ردة فعل واسعة أحدثها قرار المطربة اللبنانية إليسا اعتزال الغناء بعد إصدار ألبومها الجديد الذي تعمل عليه في الوقت الحالي، بعدما وصفت المجال الذي تعمل فيه بالمافيا.

عدد كبير من نجوم الفن والغناء في الوطن العربي طالبوا المطربة اللبنانية بالتراجع عن قرارها، مؤكدين لها أنها ليست ملكا لنفسها وإنما هي ملك جمهورها ومحبيها.

وبالفعل جاء التجاوب من إليسا التي غردت للمرة الثانية بعد قرارها لتؤكد للجميع أنها تتفهم حزنهم، وتقدر كم الرسائل التي وصلتها من الجميع.

ولكنها شددت على كونها تقوم بذلك من أجل الأفضل لها، كما أنه من المبكر الحديث عن ذلك الأمر، خاصة وأنها ما زالت ستقدم ألبوما جديدا وكذلك عددا من الحفلات والأنشطة الغنائية.

وفي نهاية رسالتها إلى محبيها تحدثت إليسا عن المقترح الذي قدمه البعض إليها كي تتولى إنتاج أعمالها الغنائية بنفسها دون الحاجة إلى شركة إنتاج، حيث وعدت الجميع أنها حينما تكون مستعدة لإنتاج أعمالها بنفسها ستقوم بهذا الأمر.

تلك الكلمات التي ذكرتها إليسا منحت جمهورها بعض الطمأنينة لعودة نجمتهم المفضلة عن قرارها الصادم الذي أعلنته قبل ساعات، حيث تلقت إليسا حملة دعم كبيرة للغاية من محبيها وزملائها الذين طالبوها بالتراجع عما تفكر فيه وقررته.