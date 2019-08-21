باسيل ينتقد حزب الله "سراً": خذلنا في الانتخابات

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان بمقطع فيديو بين وزير الخارجية، جبران باسيل، ورئيس الحزب الديموقراطي، طلال إرسلان، يقول فيه باسيل إن حزب الله "خذل" الحلفاء في الانتخابات الأخيرة.

فبينما كان رئيس "التيار الوطني الحر" يستعد للبدء بالمؤتمر الصحافي عقب اجتماع تكتل "لبنان القوي" الذي شارك فيه إرسلان، دار حديث بينهما، وقد ظنا أنهما "تحت الهواء"، أي أن لا أحد يسمع ماذا يدور بينهما.

هذا ما دار بين باسيل وأرسلان "تحت الهواء"! pic.twitter.com/uGvLrq1wQ7 — Anbaa Online (@AnbaaOnline) August 20, 2019

وانتشر الفيديو على مواقع التواصل حيث كان الحوار التالي:

باسيل: "إذا أنا تيار قادر أعملها".

إرسلان: "إيه الدولة مش قادرة تعملا؟!".

وبعد ذلك اقترب أرسلان من باسيل متحدثاً همساً وقال: "شفت إذا بينعمل الميغا سنتر بالانتخابات الجاية، بتاخد نص نواب الشوف وعاليه".

فرد باسيل قائلاً: "إي كيف لكان.. وقت الحزب قليلة شو عمل الحزب فينا!".