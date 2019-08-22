أحمد الفيشاوي رداً على الحكم بحبسه: طليقتي لجأت للغش والتدليس

لم يجد الفنان المصري أحمد الفيشاوي مفراً من الرد على الحكم الصادر بحبسه لمدة شهر بسبب امتناعه عن دفع النفقة الخاصة بابنته لينا الفيشاوي والمقدرة بـ235 ألف جنيه.

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وتجاوز الفيشاوي أحزانه على وفاة والده الراحل، وقرر أن يرد عبر بيان صادر من محاميه، قام بنشره في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام".

وأكد البيان أن هند الحناوي طليقة الفيشاوي ووالدة ابنته حصلت على موافقة منه لسفر ابنته إلى إنجلترا "عن طريق الغش والتدليس"، وإيهامه بأنها سافرت بابنته من أجل تعليمها وإلحاقها بإحدى المدارس، حسب الفيشاوي.

وأكد الفيشاوي أن هند الحناوي سافرت "لتهرب من حكم قضائي جنائي صادر ضدها بالحبس، لأنها ضبطت برفقة رجل غريب في الرابعة والنصف فجراً وهي في حالة سكر واضح"، حسبما أفاد البيان.

كما أكد الفيشاوي أن الدكتورة سلوى عبد الباقي والدة طليقته "متواطئة للإضرار" بالفيشاوي وابنته لينا من أجل "حرمانهما من بعضهما بعضا على نحو ممنهج"، وهو ما أرجعه البيان إلى الأوراق الرسمية المقدمة في المحاكم.

أحمد الفيشاوي نشر البيان دون أي تعليق، كما أغلق خاصية تعليق المتابعين على ذلك البيان، ليغلق بذلك باب الجدل الذي كان متوقعاً في تعليق متابعيه على ما ورد.