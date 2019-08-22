تفاصيل بيان "مخادع" تم تداوله وحذرت منه إنستغرام

طلبت منصة إنستغرام من المستخدمين عدم مشاركة بيان جديد مخادع انتشر على نطاق واسع، والذي يزعم أن منصة التواصل الاجتماعي قد غيَّرت سياسة الخصوصية الخاصة بها.

ويطلب البيان المخادع، الذي شاركه العديد من المشاهير، من المستخدمين إعادة مشاركته لمنع إنستغرام من استخدام المحتوى الخاص بالمستخدم، بما في ذلك الرسائل المحذوفة.

وقالت ستيفاني أوتواي Stephanie Otway، المتحدثة باسم شركة "فيسبوك" المالكة لمنصة إنستغرام، لشبكة "سي بي أس نيوزCBS News ": ليس هناك أي خلفية حقيقية لهذا البيان.

وقد خدع هذا البيان المزيف، المليء بالأخطاء المطبعية، أمثال وزير الطاقة الأميركي، ريك بيري، المسؤول عن الأسلحة النووية، والعديد من الأشخاص المشهورين والمؤثرين الآخرين.

ويقول البيان: لا تنس أن قوانين إنستغرام الجديدة تبدأ غداً، حيث يمكنهم استخدام صورك. لا تنس أن الموعد النهائي هو اليوم.

ويضيف البيان بشكل خاطئ "كل ما نشرته سيصبح عاماً من اليوم، وحتى الرسائل المحذوفة أو الصور غير المسموح بها، ولا يكلفك البقاء آمناً سوى نسخ ولصق المنشور بكل بساطة".

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وفي محاولة للحصول على المصداقة، فإن البيان يشير إلى "أخبار القناة 13" التي تغطي التغيير في سياسة إنستغرام، كما يستشهد بالقانون التجاري الموحد لبيع البضائع (UCC 1-308-11 308-103) والمعاهدة المتعلقة بمحاكمة مجرمي الحرب (نظام روما الأساسي).

ووفقًا لموقع Snopes.com الذي يدقق الحقائق، فإن هذا البيان المخادع المتعلق بانتهاك حقوق الطبع والنشر وخصوصية المستخدم موجود منذ عام 2012 على الأقل.

وأكدت إنستغرام أن البيان مخادع، إذ قال آدم موسري Adam Mosseri، رئيس إنستغرام: "إذا شاهدت بياناً يدعي أن المنصة تغير قوانينها غداً، فهذا غير صحيح".

يُذكر أن "فيسبوك" والمنصات التابعة لها لا تدعي ملكيتها للمحتوى المنشور من قبل المستخدمين، ومع ذلك، وكما هو موضح في اتفاقية شروط خدمة "فيسبوك"، فإن المنصة تحتاج إلى إذن منك لاستخدام المحتوى الخاص بك لأغراض توفير وتحسين المنتجات والخدمات الأخرى.