صورة السيدة العراقية المضروبة في إيران تثير غضب العراقيين

شارك رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بسيل من التغريدات والمشاركات الغاضبة فيديو السيدة العراقية الخمسينية، التي تعرضت للضرب من قبل ضابط إيراني.

وطالب المغردون العراقيون بضرورة محاسبة الضابط الإيراني المعتدي واعتذار رسمي من الحكومة الإيرانية على ما حدث في حق سيدة عراقية.

وكان المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، قد قال إن الوزارة تتابع باهتمام بالغ قضية المواطنة العراقية التي تعرضت للضرب المبرح في مطار مشهد الإيراني على يد ضابط يعمل في المطار.

موضوع يهمك أكد المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، أن الوزارة تتابع باهتمام بالغ قضية المواطنة العراقية التي تعرضت للضرب... ضابط إيراني يضرب سيدة عراقية.. وفيديو تروي فيه الحادثة العراق

وقال الصحاف في بيان، إن "العراق يتعامل مع الوافدين إلى أراضيه بكل إنسانية واحترام، وندعو جميع دول العالم أن تتعامل بالمثل مع العراقيين المتواجدين على أراضيها".

وتأتي عملية الاعتداء على المواطنة العراقية يوم 2019/8/18 في حدود الساعة الثامنة والنصف مساء، حيث قام ضابط إيراني يحمل رتبة ملازم أول بضرب امرأة خمسينية عراقية من مدينة النجف. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ظهرت فيه المرأة، وهي تتحدث عن تعرضها للضرب.

وناشد مواطنون عراقيون رئيس الوزراء ووزير الخارجية بضرورة التدخل وإرسال رسالة احتجاج إلى الحكومة الإيرانية، وطلب الاعتذار ومعاقبة الضابط الذي اعتدى على ضيف بلد مجاور.

كما طالبوا بضرورة اتخاذ موقف حازم وجاد واحترام الرعايا العراقيين في إيران ومعاملتهم بالمثل كما تفعل حكومتهم.