فرنسا: قمة السبع تبحث مبادرات لمواجهة حرائق الأمازون

أكدت الرئاسة الفرنسية، الجمعة، أنها ستعمل في قمة مجموعة السبع على مبادرات ملموسة بشأن حرائق الأمازون.

وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنّ حرائق الأمازون في البرازيل تمثّل "أزمة دولية"، ودعا إلى مناقشة "هذه المسألة الملحة" بين أعضاء مجموعة السبع خلال القمة في بياريتس نهاية هذا الأسبوع.

كما اعتبرت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، وكذلك رئيس وزراء كندا، جاستين ترودو، أنّه بات من الواجب التباحث بشأن الحرائق الواسعة خلال القمة.

وباتت الحرائق التي تستعر في غابات الأمازون تتصدر السياسة الدولية، فيما تكثر الدعوات إلى إنقاذ "رئة القارة".

عقلية استعمارية

"عقلية استعمارية"..، بهذه الصفة نعت الرئيس البرازيلي جائير بولسونارو نظيره الفرنسي ماكرون، بسبب تغريدة للأخير دعا فيها لمناقشة قمة مجموعة السبع موضوع الحرائق المشتعلة في غابات الأمازون، التي توصف برئة الكرة الأرضية، حيث قال بولسونارو في تغريدة أيضا عبر حسابه في تويتر: "اقتراح الرئيس الفرنسي بمناقشة مواضيع الأمازون في قمة السبع دون مشاركة الدول في المنطقة ينم عن عقلية استعمارية لا تليق بالقرن الحادي والعشرين".

- O Governo brasileiro segue aberto ao diálogo, com base em dados objetivos e no respeito mútuo. A sugestão do presidente francês, de que assuntos amazônicos sejam discutidos no G7 sem a participação dos países da região, evoca mentalidade colonialista descabida no século XXI. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 22, 2019

وأضاف بولسونارو أن ماكرون يستخدم "أسلوب الإثارة"، بحسب تعبيره لأنه يستغل مشكلة محلية بالنسبة للبرازيل ودول إقليمية أخرى من أجل تحقيق مكاسب سياسية شخصية.

القصة بدأت عندما أشار ماكرون في وقت سابق من الخميس، وعبر تغريدة في تويتر إلى أن حرائق الأمازون تشكل قضية عالمية، ويجب أن تعتبر أولوية في أجندة اجتماع مجموعة السبع المنعقد في نهاية الأسبوع في فرنسا.

كتب ماكرون في تغريدته حرفيا: "منزلنا يحترق، حرفيا، الغابات المطرية في الأمازون- الرئة التي تنتج 20 في المئة من أكسجين كوكبنا- تشتعل. إنها أزمة عالمية. يا أعضاء قمة مجموعة السبع لنناقش هذه الحالة الطارئة أولا خلال يومين!".

Our house is burning. Literally. The Amazon rain forest - the lungs which produces 20% of our planet’s oxygen - is on fire. It is an international crisis. Members of the G7 Summit, let's discuss this emergency first order in two days! #ActForTheAmazon pic.twitter.com/dogOJj9big — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 22, 2019

إلا أن بولسونارو أشار إلى أن الصورة التي أرفقها ماكرون مع تغريدته لحرائق أمازون التقطت قبل 16 عاما، وأنها انتشرت بشكل موسع في تعليقات مواقع التواصل الاجتماعي على أنها تعكس الحرائق الأخيرة.