جونسون يضع قدمه على طاولة قصر الإليزيه.. وماكرون يبتسم

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تصرف في قصر الرئاسة الفرنسية (الإليزيه) وكأنه في بيته.

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ربما تطلب الأمر من بوريس جونسون شهراً ليشرع في أولى رحلاته الخارجية، لكنه سريعاً ما شعر وكأنه في بيته لدى زيارته قصر الإليزيه، مقر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الخميس، فوضع قدمه على قطعة أثاث.

وفي لقطات مصورة، ظهر جونسون وهو يمازح المصورين الصحفيين ويضع قدمه لفترة وجيزة على طاولة القهوة في القصر الرئاسي الفرنسي، قبل أن يلوح لممثلي وسائل الإعلام في الغرفة. وشاهد ماكرون ما جرى مبتسماً.

جاء ذلك بعد أن تحدث جونسون وماكرون للصحفيين في فناء الإليزيه، حيث حذر ماكرون من أنه لا يوجد وقت كاف لإعادة صياغة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كليةً قبل موعد نهائي ينقضي في 31 أكتوبر/تشرين الأول.

وقال قصر الإليزيه في وقت لاحق إن المحادثات كانت "بناءة" و"شاملة".