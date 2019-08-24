زينة تهاجم ريهام سعيد.. والأخيرة تعايرها بأطفالها

غضب كبير تواجهه الإعلامية المصرية ريهام سعيد بعد انتقادها لمصابي البدانة واعتبارهم عبئا على أسرهم وعلى الدولة، ما دفع كثيرين للهجوم عليها أشد الهجوم.

ولم يقف الأمر عند الجمهور العادي، بل وصل إلى هجوم الفنانين عليها، حيث قامت الفنانة المصرية إنجي وجدان بنشر مقطع فيديو تهاجم فيه ريهام سعيد بشدة.

ذلك الفيديو الذي علقت عليه الفنانة زينة وهاجمت الإعلامية المصرية قائلة "والله ما في عبء على الدولة غيرها بتقل دمها برخصها وكذبها مدعية المرض مريضة عمليات التجميل".

موضوع يهمك أعلنت إدارة شبكة قنوات "الحياة" في مصر إيقاف برنامج "صبايا" ومقدمة البرنامج المذيعة ريهام سعيد، وذلك بعد إساءاتها... بعد إساءتها للبدينات.. إيقاف ريهام سعيد وإحالتها للتحقيق مصر

وواصلت زينة هجومها قائلة "بتتريق على الغلابة اللي بيلبسوا عبايات وإسدال رخيصة.. أنا مش فاهمة ليه تبقى موجودة واحدة زي دي أساسا.. منتهى عدم الاحترافية وقلة الأدب والتنمر".

وتساءلت الفنانة المصرية عن سبب استمرار ريهام سعيد قائلة "فاضل تعمل إيه تاني عشان تمشي؟.. تشتم الناس بالأم والأب؟".

ذلك التعليق والهجوم الذي قررت ريهام سعيد الرد عليه بطريقة غير مباشرة عبر حسابها على "انستغرام"، بعدما نشرت صورة كتب عليها "ولاد من غير نسب وجواز من غير عقد.. ومخدرات وقرف كتير ولسه ليكي عين تتكلمي".

وتابعت ريهام سعيد قائلة "أنا اللي موجودة ازاى؟.. على الأقل أنا ليا لازمة بنشر الخير مش الفجور والافتراء على الناس.."، وذلك في إشارة إلى أزمة توأم زينة وقضيتها مع الفنان أحمد عز الذي ترتبط معه ريهام سعيد بعلاقة صداقة.

إلا أنها تراجعت عن الأمر وحذفت المنشور من حسابها عبر "إنستغرام" ولكنها تركته على "فيسبوك" دون تفسير للأمر، واكتفت بالتعليق في منشور آخر قائلة "حسبي الله ونعم الوكيل.. توكلت عليك يارب يا أعظم وأكبر وأقوى من أي حد.. إنك السميع العليم"، وذلك بعد صدور قرار بوقف برنامجها وإحالتها للتحقيق.