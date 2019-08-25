فيديو.. هل أسقط محمد رمضان جمهوره من على المسرح؟

جدل كبير أثاره حفل الفنان المصري محمد رمضان الذي أقيم بإحدى المنتجعات المتواجدة بمنطقة الساحل الشمالي بمصر، وسط تواجد عدد كبير من جمهوره ومحبيه.

ذلك الجدل الذي انطلق قبل إحياء الحفل لوجود خلافات تتعلق بالتعاقدات، إلا أن الخلافات حلت قبل ساعات من إقامة الحفل، وحصل رمضان على تصريح من نقابة الممثلين كي يتمكن في الغناء.

وبعد انطلاق الحفل اشتكى عدد كبير من الحضور بسبب تدافع الجمهور وعدم وجود تنظيم واضح، ما تسبب في غضب عدد كبير من الحضور.

خاصة وأن عددا من الحضور تسللوا إلى المسرح الذي يقف عليه محمد رمضان، وفشل الحراس في التعامل معهم، ما جعل رمضان يحاول التعامل مع الأمر بنفسه.

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وتداول البعض عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه رمضان وهو يتجه نحو بعض الحضور الذين تجاوزوا المنطقة المخصصة لهم وصعدوا إلى المسرح.

تلك الانطلاقة التي شهدت سقوط بعض الأفراد من على المسرح، ما دفع البعض للقول بأن رمضان تعمد إسقاط هؤلاء المتواجدين من على المسرح.

على الرغم من كونه حرص على توجيه الشكر إلى جمهوره بعد انتهاء الحفل الغنائي وذلك من خلال حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي قائلا لهم "جمهوري الغالي أنتم نعمة كبيرة من رب العالمين.. ربنا يقدرني على الحفاظ عليكم.. الحمدلله".

وبعد حضور عدد كبير من الجمهور أعلن رمضان أن الحفل الخاص به استطاع أن يكون صاحب أكبر حضور جماهيري في منطقة الساحل الشمالي.

وكعادته ارتدى العديد من الأزياء في الحفل، والتي كان من بينها القميص الشفاف الذي علق عليه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن نقابة الموسيقيين طالبت رمضان بعدم التعري في حفله مجددا.