سيارات "انفينيتي" تثير جدلاً بالسودان.. والسيادي يوضح

أثارت مسألة توزيع سيارات على أعضاء في المجلس السيادي السوداني جدلاً واسعاً، الاثنين، على مواقع التواصل بين السودانيين، ما دفع مجلس السيادة إلى نفي الأمر.

وبعد أن انتشر خبر تمليك أعضاء السيادي الجدد سيارات فارهة، نفى المجلس الأمر جملة وتفصيلاً، وأصدر تعميماً صحافياً حول ما تناقلته بعض وسائط الإعلام المحلية.

وأكد عدم دقة ما تم تداوله من معلومات، وأشار إلى أن هذه السيارات موجودة مسبقاً وتتبع لمؤسسة رئاسة الجمهورية ولم يتم شراؤها حديثاً.

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كما أوضح أن السيارات تستخدم في حدود البروتوكول الرسمي لأعضاء المجلس بما يعكس هيبة وسيادة الدولة.

إلى ذلك، جدد المجلس حرصه والتزامه بتوظيف موارد الدولة في أوجهها الصحيحة وترشيد الإنفاق الحكومي وتحقيق تطلعات الشعب السوداني.

وكانت مصادر صحافية أوضحت للعربية.نت أن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير اشترى عبر الدائرة التابعة لرئاسة الجمهورية مئات السيارات (يقارب 1000)، في حين يتداول السودانيون رقم ألف سيارة عائدة للنظام المعزول.