ترمب يغرد عن رسام نيجيري: أنت فنان رائع

Not only did I see it @Doks_Art, I think it is fantastic. You are a wonderful artist, never give up your dream! https://t.co/LVVCUJz5CW — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 2, 2019

لفت رسام نيجيري شاب نظر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بقدرته الفائقة على رسم البورتريهات، حيث رسم صورة للرئيس أعاد تغريدها مبدياً إعجابه الكبير بها ومشيداً بموهبة صاحبها "الرائعة".

وكتب ترمب: "لم أرها فقط.. أعتقد أنه رائع دوكز.. أنت فنان رائع لا تتخلى أبداً عن حلمك".

تقوم طريقة الفنان الشاب على الرسم باستخدام قلم الحبر الجاف.

وينشر رسومه في صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي تحت اسم Creative_Doks.

ويقول دوكز إن العمل على لوحة ترمب استغرق منه 70 ساعة لتخرج بشكلها النهائي الذي أبهر الرئيس ترمب.

وقد بذل جهداً لإيصال الرسم للرئيس الأميركي، حيث طلب من أصدقائه ومتابعيه بإعادة تغريد الرسم.

كذلك أشار إلى ترمب نفسه، الذي تفاعل مع الأمر.

This is my second portrait of President Trump. This time I really want him to see it. All done in ballpoint, took up to 70hours, '24×21' inches.

Please RT till the president sees this🙏🏽@realDonaldTrump @DonaldJTrumpJr @POTUS pic.twitter.com/Uh8MysTRZG — creative_doks (@Doks_Art) December 1, 2019

وكتب: "هذه هي رسمتي الثانية للرئيس ترمب.. هذه المرة أريده حقاً أن يراها. استغرق كل ذلك مني 70 ساعة بالحبر الجاف، وهي في مساحة 24 × 21 بوصة.. يرجى إعادة التغريد حتى يراها الرئيس".

لحسن الحظ أن الرئيس انتبه للإشارة ولجمال اللوحة ما دعاه لإعادة تغريدها والتفاعل معها بالكلمات التي حملت الإشادة بموهبة الشاب النيجيري وأن لا يتنازل عن حلمه في المستقبل.

من جهته فقد عبر الشاب دوكز عن شكره للرئيس الأميركي بإعادة التغريد لإشادة ترمب وكتب: "شكرا لك سيادة الرئيس.. أنت رجل عملاق".