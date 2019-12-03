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ترمب يغرد عن رسام نيجيري: أنت فنان رائع

المصدر: العربية.نت - عماد البليك
الرسام النيجيري والبورتريه "الرائع"
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لفت رسام نيجيري شاب نظر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بقدرته الفائقة على رسم البورتريهات، حيث رسم صورة للرئيس أعاد تغريدها مبدياً إعجابه الكبير بها ومشيداً بموهبة صاحبها "الرائعة".

وكتب ترمب: "لم أرها فقط.. أعتقد أنه رائع دوكز.. أنت فنان رائع لا تتخلى أبداً عن حلمك".

تقوم طريقة الفنان الشاب على الرسم باستخدام قلم الحبر الجاف.

وينشر رسومه في صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي تحت اسم Creative_Doks.

ويقول دوكز إن العمل على لوحة ترمب استغرق منه 70 ساعة لتخرج بشكلها النهائي الذي أبهر الرئيس ترمب.

وقد بذل جهداً لإيصال الرسم للرئيس الأميركي، حيث طلب من أصدقائه ومتابعيه بإعادة تغريد الرسم.

كذلك أشار إلى ترمب نفسه، الذي تفاعل مع الأمر.

الرسام النيجيري الرسام النيجيري

وكتب: "هذه هي رسمتي الثانية للرئيس ترمب.. هذه المرة أريده حقاً أن يراها. استغرق كل ذلك مني 70 ساعة بالحبر الجاف، وهي في مساحة 24 × 21 بوصة.. يرجى إعادة التغريد حتى يراها الرئيس".

لحسن الحظ أن الرئيس انتبه للإشارة ولجمال اللوحة ما دعاه لإعادة تغريدها والتفاعل معها بالكلمات التي حملت الإشادة بموهبة الشاب النيجيري وأن لا يتنازل عن حلمه في المستقبل.

من جهته فقد عبر الشاب دوكز عن شكره للرئيس الأميركي بإعادة التغريد لإشادة ترمب وكتب: "شكرا لك سيادة الرئيس.. أنت رجل عملاق".

كلمات دالّة

#رسومات, #فن, #ترمب

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