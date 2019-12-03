شاهد ميلانيا ترمب تكشف النقاب عن زينة الميلاد بالبيت الأبيض

مثل نجوم السينما المبهرة نشرت ميلانيا ترمب زوجة الرئيس الأميركي فيديو قصيرا بصفحتها على تويتر، يظهرها وهي تحتفل بأعياد الميلاد وتكشف عن الزينة الخاصة بها لهذه المناسبة.

وعلقت على الفيديو في صفحتها: "روح أميركا تشرق في البيت الأبيض".

سرعان ما قام الرئيس ترمب بإعادة تغريد الفيديو الذي نال الإعجاب من قبل متابعي الرئيس والسيدة الأولى بحوالي 138 ألف إعجاب و36 ألف إعادة تغريد.

لكن ترمب لم يبد أي تعليق على الفيديو، فقط قام بإعادة التغريد.

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ميلانيا كتبت أيضا: "يسعدني أن أشارككم هذا المعرض الجميل عن حب الوطن"، مبدية حماسها مع "جمال موسم أعياد الميلاد".

وتم اختيار الموسيقى في الفيديو بعناية، ويبدو أنه أنتج بطريقة مميزة ليجذب المتابعين.

وأظهر المقطع ميلانيا ترمب وهي تتجول في ممرات البيت الأبيض وسط الإيقاع الموسيقي وهي تستمتع بأجواء الأعياد مع شجرة الميلاد.

وقد عنون مقطع الفيديو باسم "السيدة ترمب تكشف النقاب عن زينة عيد الميلاد لعام 2019".