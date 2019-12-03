غنى له بعهد مبارك.. هكذا نعى عمرو موسى شعبان عبدالرحيم!

نعى الأمين العام السابق للجامعة العربية، عمرو موسى، المطرب الشعبي المصري شعبان عبدالرحيم الذي وافته المنية صباح اليوم بأحد مستشفيات القاهرة.

رحم الله شعبان عبد الرحيم .كان مصريا طيبا يعيش ويؤدي ويمتع . كا ن يحب ويكره كما أغنيته الشهيرة. كان مؤديا من نوع خاص....بعض من الفن وبعض من الطرافة المصرية مع قليل من السياسة..

خليط حفر لشعبان،مع هييييته الشهيرة ،مكانا في قلوب المصريين. رحمه الله — Amre Moussa (@amremoussa) December 3, 2019

وغرد موسى في حسابه على تويتر قائلا "رحم الله شعبان عبد الرحيم.. كان مصريا طيبا يعيش ويؤدي ويمتع.. كان يحب ويكره كما أغنيته الشهيرة. كان مؤديا من نوع خاص.. بعض من الفن وبعض من الطرافة المصرية مع قليل من السياسة".

وأضاف عمرو موسى الذي تولى وزارة الخارجية في عهد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك "خليط حفر لشعبان، مع هييييته الشهيرة، مكانا في قلوب المصريين.. رحمه الله".

وكان المطرب الشعبي المصري شعبان عبد الرحيم قد لفظ أنفاسه الأخيرة صباح اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 62 عاماً.

وتوفي الفنان المصري صباح اليوم في مستشفى المعادي العسكري حيث تدهورت صحته فجأة، وتم إدخاله غرفة الإنعاش لإسعافه إلا أن حالته تدهورت سريعا وتوقفت عضلة القلب.

وكان لعمرو موسى مكانة خاصة في قلب الراحل شعبان عبدالرحيم حيث كان أول وزير خارجية في تاريخ مصر يتغنى مطرب شعبي باسمه، في أغنية شعبان الشهير "بحب عمرو موسى.. وأكره إسرائيل".