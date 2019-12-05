تل أبيب: وداعاً شعبولا.. والمغردون: أنا بكره إسرائيل

ما إن دخلت إسرائيل على خط الفنان الشعبي المصري الراحل، شعبان عبد الرحيم، معزية، حتى انهالت عليها الانتقادات المصرية من كل حدب وصوب.

وفي التفاصيل، نشرت السفارة الإسرائيلية في مصر تغريدة على حسابها بموقع "تويتر"، فجر الخميس، أعربت فيها عن تعازيها في وفاة صاحب أغنية "أنا بكره إسرائيل".

وكتبت في تغريدتها "تعرب سفارة دولة إسرائيل عن خالص تعازيها للشعب المصري في وفاة المغني شعبان عبد الرحيم (شعبولا). على الرغم من الجدل والخلاف خفيف الظل، فإننا ندرك أن شعبولا كان فنانًا موهوبًا للغاية، وكان حقًا صاحب شعبية جارفة. وداعًا شعبولا – وليرحمك الله".

تعرب سفارة دولة إسرائيل عن خالص تعازيها للشعب المصري في وفاة المغني شعبان عبد الرحيم (شعبولا)

على الرغم من الجدل والخلاف خفيف الظل، فإننا ندرك أن شعبولا كان فناناً موهوباً للغاية، وكان حقاً صاحب شعبية جارفة

وداعاً شعبولا – وليرحمك الله#إسرائيل #مصر pic.twitter.com/RsXcnLJd6l — السفارة الاسرائيلية (@IsraelinEgypt) ٤ ديسمبر ٢٠١٩

"أنا بكره إسرائيل"

ما استفز شريحة كبيرة من جمهور شعبولا، الذي وجه انتقاداً لإسرائيل، مذكراً بموقف المغني المصري من دولة الاحتلال. واقتبست تعليقات معظم المغردين ردا على التغريدة، من كلمات أغنية شعبولا بالقول "أنا بكره إسرائيل".

هذا وضجت مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، بخبر وفاة شعبولا الذي وافته المنية الثلاثاء عن عمر 62 عاما.

ولفظ الفنان المصري أنفاسه الأخيرة صباح الثلاثاء في مستشفى المعادي العسكري، حيث تدهورت صحته فجأة، وتم إدخاله غرفة الإنعاش لإسعافه إلا أن حالته تدهورت سريعا وتوقفت عضلة القلب وتوفي.