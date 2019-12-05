سيناريو يتكرر.. شاهد السيول تغرق طرقات لبنان!

همٌّ ليس بجديد يطرق باب اللبنانيين في شتاء كل عام وكأن مصائبهم والأوضاع المعيشية السيئة التي يعيشونها بسبب فساد الطبقة السياسية لا تكفي!

فقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، مقاطع فيديو كارثية للأمطار والفيضانات والسيول التي اجتاحت الطرقات في مختلف المناطق وأغرقت المواطنين والسيارات وتسببت بأزمة سير خانقة. كما ناشد العالقون المعنيين للعمل على فتح الطرق.

موضوع يهمك يُخيّم القلق على اللبنانيين مع تناسل الأزمات المعيشية والاجتماعية وتفاقمها نتيجة شح المال عبر المصارف وتراجع سعر صرف... الغلاء يكوي اللبنانيين.. انتحار ومؤسسات تقفل أبوابها العرب و العالم

يشار إلى أن هذا السيناريو يتكرر كل عام مع تساقط الأمطار الغزيرة بسبب إهمال الجهات المعنية وعدم التحرك لإيجاد حلول جذرية للموضوع، سواء في العاصمة بيروت أو حتى في مناطق الشمال والجنوب وغيرها من المناطق.

ويمر لبنان بأزمة اقتصادية وسياسية غير مسبوقة في ظل 50 يوماً من التظاهرات على مستوى البلاد، وسط ركود اقتصادي وارتفاع نسبة البطالة أضيف إليها مؤخراً تراجع قيمة العملة المحلية في السوق السوداء وقيود فرضتها المصارف على السحب وتحويل الأموال.

ويتهم المحتجون النخبة السياسية الحالية بالفساد الواسع وسوء إدارة اقتصاد البلاد.