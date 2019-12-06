محمد بن راشد: نبحث عن رائد فضاء جديد لمهمتنا الثانية

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن البحث عن رائد فضاء إماراتي جديد للمهمة الإماراتية الثانية في الفضاء، مؤكداً أن مسيرة بلاده نحو الفضاء ما زالت في بدايتها.

موضوع يهمك تداولت العديد من وسائل الإعلام، اليوم الجمعة، خبراً أقل ما يقال عنه إنه غريب، مفاده أن نسختين من عمل فني عبارة عن قطعة... معقول.. موزة على الحائط بيعت بـ 120 ألف دولار! الأخيرة

وغرد الشيخ محمد بن راشد على حسابه على تويتر " نبحث عن رائد فضاء إماراتي جديد للمهمة الاماراتية الثانية في الفضاء.. لمن يرى في نفسه الطموح والطاقة والعزيمة من أبنائنا وبناتنا التسجيل في مركز محمد بن راشد للفضاء http://www.mbrsc.ae/astronauts

المهمة مستمرة.. ومسيرتنا نحو الفضاء ما زالت في بدايتها".

وانطلق 3 رواد فضاء، بينهم هزاع علي المنصوري، أول إماراتي يُرسل في مهمة إلى الفضاء، نهاية سبتمبر، من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان برحلة إلى محطة الفضاء الدولية.

نبحث عن رائد فضاء إماراتي جديد للمهمة الاماراتية الثانية في الفضاء .. لمن يرى في نفسه الطموح والطاقة والعزيمة من أبناءنا وبناتنا التسجيل في مركز محمد بن راشد للفضاء https://t.co/h6ADrtR0Hs

المهمة مستمرة .. ومسيرتنا نحو الفضاء ما زالت في بدايتها .. pic.twitter.com/NYzv9K49dW — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 6, 2019

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وقتها أن "وصول هزاع المنصوري للفضاء هو رسالة لكل الشباب العربي بأننا يمكن أن نتقدم ونتحرك للأمام ونلحق بالآخرين. محطتنا القادمة هي المريخ عن طريق مسبار الأمل الذي صممه ونفذه شبابنا بكل اقتدار".