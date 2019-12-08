لحظة اختطاف مصور عراقي.. حكومة تنفي وعائلة تطالب

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل يوضح عملية اختطاف المصور العراقي زيد الخفاجي بعد وصوله إلى منزله في الرابعة صباحاً من فجر الجمعة الماضي.

في التفاصيل، عرض الفيديو الذي التقطته كاميرات مراقبة، المصور زيد وهو ينزل من سيارة أجرة صفراء اللون ودخل منزله.

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في تلك الأثناء وصلت سيارة سوداء مغطاة بالكامل، ترجل منها شخصان اقتحما منزل المصور وسحبوه إلى السيارة.

حاول زيد الهرب من خاطفيه دون جدوى، ثم انطلقت السيارة بسرعة مقلة إياه.

"تقارير مفزعة"

بدورها، أعلنت منظمة العفو الدولية في تغريدة لها عن تقارير مفزعة تشرح اختطاف الخفاجي البالغ من العمر 22 عاما.

كما أشارت عائلة الشاب المختطف إلى أن السلطات العراقية نفت علمها بالحادث أو بمكان وجود زيد، وطالبت العائلة السلطات بإجابات واضحة عمّا حدث.

قتلى وجرحى

يذكر أن مسلحين مجهولين شنوا هجوماً على المتظاهرين في بغداد الجمعة، وسيطروا لفترة وجيزة على مبنى يحتلونه منذ أسابيع قرب جسر السنك. وأشار شهود عيان في حينه إلى أن المسلحين دخلوا المبنى وأطلقوا النار منه باتجاه جسر السنك حيث تتمركز القوات الأمنية.

إلى ذلك يعيش العراق حراكا شعبيا انطلق منذ أسابيع، في البداية احتجاجا على غياب الخدمات الأساسية وتفشي البطالة وعجز السلطات السياسية عن إيجاد حلول للأزمات المعيشية، ليتحول لاحقاً إلى المطالبة بتغيير الحكومة، ووقف التدخلات الإيرانية، خلّف مئات القتلى وآلاف الجرحى.