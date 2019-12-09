انظر كيف أسقط طفل نوال الزغبي أرضاً في الرياض

موقف عفوي تعرضت له الفنانة نوال الزغبي على هامش مشاركتها في موسم الرياض، حرصت هي على المبادرة بالكشف عنه لمحبيها وجمهورها.

حيث تسبب طفل في سقوطها أرضاً بشكل عفوي، بعدما اصطدم بقدمها، تلك اللحظة التي وثقتها الكاميرا وبات الموقف جاهزاً كي يراه الجميع.

ونشرت نوال الزغبي مقطع الفيديو عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" وظهرت فيه بصحبة مجموعة من محبيها، تتبادل معهم أطراف الحديث.

وظهر الطفل عمر وهو يبلغ نوال الزغبي أن عيد ميلاده اقترب، لتؤكد لها الأم أن عيد ميلاده سيحل يوم السبت، فما كان من نوال الزغبي إلا أن تغني له من أجل هذه المناسبة.

وحينما طلبت الأم من ابنها أن يتوجه إلى نوال الزغبي ويقف بجوارها، حاولت نوال أن تحتضنه إلا أنه اصطدم بها فسقطت أرضاً، قبل أن تؤكد للجميع أنها بخير.

ونشرت الفنانة اللبنانية الفيديو، وعلقت عليه قائلة "لقطة عفوية مع عمر"، وهو الأمر الذي تفاعل معه الجميع بالضحك.