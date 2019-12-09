بالفيديو.. فزعة طلاب هاجم الأمن العراقي معلمهم!

في مقطع فيديو نشره ناشط على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الاثنين، تظهر فيه قوة أمنية تعتدي على مدير إعدادية جيكور في قضاء أبي الخصيب التابع لمحافظة البصرة جنوب العراق، ويدعى نعيم عبدالله.

في التفاصيل، احتدم النقاش بين مسؤول الإعدادية وقوات الأمن، وبدأ العراك حين هجم العناصر على المدير، وفجأة نجد شبانا اقتربوا من المعركة، وحاولوا تخليص مديرهم من لكمات الضابط الذي كان مرابطا مع عناصر قوته قرب المدرسة.

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حاول عنصر من القوة حينها إبعاد الشبان الذين لم يستطيعوا الامثتال للتعليمات وهجموا لإبعاد المدير الذي بات تحت صفعات الأمن.

فيما لم تعرف أسباب العراك أو نتائجه.

مدير إعدادية جيكور في قضاء ابي الخصيب نعيم عبدالله تم الاعتداء عليه من قبل الضابط وأفراد القوة المرابطة قرب المدرسة لولا تدخل الطلبة الذين أنقذوه منهم علمًا انهم قاموا بالاعتداء ايضا على معاون المدرسة الذي حضر لاحقا..... pic.twitter.com/WgvnL2JRKL — ALI KHALAF (@alikhalafbs) December 8, 2019

يذكر أن العراق يشهد منذ الأول من أكتوبر، تظاهرات حاشدة في العاصمة العراقية والمحافظات الجنوبية، مطالبة برحيل الطبقة السياسية التي يتهمها المحتجون بالفساد ونهب ثروات البلاد والتبعية لإيران.

وتجاوز عدد قتلى الاحتجاجات الـ 400 قتيل، وفق إحصاء أوردته وكالة رويترز قبل أسبوع، نقلاً عن مصادر من الشرطة ومستشفيات.

إلى ذلك أظهر الإحصاء الذي اعتمد على مصادر من الشرطة ومصادر طبية، أن عدد قتلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة العراقية والمستمرة منذ أكثر من شهرين بلغ 408 قتلى على الأقل معظمهم من المتظاهرين العزل.