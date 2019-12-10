شاهد صراخ ودموع ابن القتيل الطائي: "قتلتوه وما نرجع"

لم يستطع الشاب محمد ابن الناشط القتيل في كربلاء فاهم الطائي حبس حزنه ودموعه، حيث ظهر في مقطع فيديو انتشر على تويتر من تشييع أبيه وهو يصرخ ويبكي.

موضوع يهمك عندما أقدم مجهولون ليل الأحد، على اغتيال الناشط المدني، فاهم الطائي، أمام فندق الأنصار في البارودي، بالمدينة القديمة... كُتب له عمر جديد لحظة اغتيال الطائي.. ناشط يروي ما حدث! سوشيال ميديا

في التفاصيل، أوضح فيديو انتشر على تويتر، الشاب محمد وهو يمشي في تشييع جثمان أبيه ودموعه تملأ عيناه، يصرخ ويقول باللهجة العراقية: "أبي مات سبع ، مات شجاع، لم يخف من الأحزاب الفاسدة، حتى لو قتلوه وقتلوا 100 ألف منا ما نرجع والله ما نرجع وما نخاف، دمه ما يروح هدر والله".

ثم أضاف في مقطع آخر: "أبي راح فدوة الوطن فدوة العراق".

كما توعد ابن القتيل الحكومة المحلية بأنه إذا لم تسلم قتلة الطائي للمتظاهرين خلال 24 ساعة سيقوم عليها كل شبان المدينة.

يذكر أن ملثمين اثنين على دراجة نارية كان أطلقا الرصاص على الناشط العراقي فاهم الطائي الأحد، في كربلاء وأردياه قتيلا.

"مات شجاع… وما خاف من هاي الاحزاب الفاسدة

يقتلوه ويقتلونا مية الف ما نرجع وما نخاف"

صرخة ابن الشهيد فاهم الطائي #العراق_ينتفض



pic.twitter.com/OT3YEjXska — Susan Patto ܣܘܙܢ ܦܬܘ (@susanKpatto) December 9, 2019

الطائي البالغ من العمر 53 عاما، كان يشارك منذ الأسابيع الأولى في الاحتجاجات المطالبة بتغيير الطبقة السياسية التي تحتكر الحكم في العراق منذ 16 عاما ويتهمها الشارع بالفساد والمحسوبية والتبعية لإيران.

ابن الشهيد فاهم الطائي..

" ابويه راح فدوه للوطن وفدوه للشهداء..

واني بمكانه"



محد يكدر يذل إيران الا العراق👍🏻

🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶✌🏻 pic.twitter.com/qIxlqMhKmo — 𝓓𝓻.𝓛𝓪𝓲𝓽𝓱3 👨‍⚕️ ( 3rd account) (@laithdoctor3) December 9, 2019

كما يشار إلى أن فاهم أبو علي الذي ينتمي للتيار الصدري، كان اتهم جهات دينية قبل اغتياله بالتورط في محاولة تصفية ناشطين عراقيين.

وتعرض للتهديد أكثر من مرة، من قبل فصائل مسلحة في المدينة.