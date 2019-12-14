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رائدة فضاء أميركية تنشر صورة لبغداد.. "من هنا انطلقت"

المصدر: دبي - العربية.نت
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لم تجد رائدة الفضاء الأميركية وسيلة سوى نشر صورة للعاصمة العراقية بغداد من الفضاء، كي تعرب عن محبتها ربما لتلك المدينة، التي انطلقت منها رحلة والدها على ما يبدو.

وفي التفاصيل، نشرت رائدة الفضاء الأميركية جيسيكا مير صورة لبغداد ليلاً من الفضاء قبل أيام، وعلقت عليها قائلة: "رحلة والدي انطلقت من هنا من بغداد، مكان ولادته وموطن عائلة مير لسنوات". وأضافت "تصبحين على خير بغداد."

فما كان من القيادة المركزية الأميركية إلا أن أعادت الجمعة تغريد الصورة وتعليق جيسيكا عليها مترجما باللغة العربية.

وحظيت صورة بغداد ليلاً بآلاف الإعجابات على تويتر، لا سيما وأن العاصمة التي تبدو هانئة في الصورة تعيش منذ الأول من أكتوبر الماضي، تظاهرات حاشدة، تخللتها أعمال عنف، فضلاً عن عمليات اعتقال وخطف طالت ناشطين وصحافيين.

يذكر أن أكثر من 400 قتيل سقطوا في العراق بحسب إحصاءات غير رسمية، منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية التي بدأت في بغداد منذ أكثر من شهرين، لتمتد إلى محافظات الجنوب، مطالبة برحيل الطبقة السياسية الحاكمة، وتشكيل حكومة تنهي الفساد والمحاصصة.

كلمات دالّة

#بغداد

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