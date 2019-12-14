أم تعذب طفلها.. وترسل فيديو العقاب لوالده

بعد انتشار مقاطع مصورة لأم مصرية تعذب طفلها البالغ من العمر 4 سنوات، على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، كلف النائب العام المصري حمادة الصاوي، الخميس نيابة جنوب الجيزة الكلية بالتحقيق واستدعاء صاحبة الفيديو.

وقرر النائب العام التحقيق في نشر مشهد مصور على مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة تعنف طفلا وتضربه نكاية في والده.

إلى ذلك، توصلت النيابة لوالد الطفل واستدعته واستمعت لأقواله، كما انتقلت على الفور إلى مسكن الطفل المجني عليه حسبما أرشد عنه والده بمنطقة الطالبية بالجيزة حيث تبين وجوده وإقامته به واتضح أن من عنفته هي والدته.

وكشفت التحقيقات أن الأم وتدعى "تهاني إحسان" قامت بتعذيب وتعنيف طفلها "مروان" 4 سنوات لوجود خلافات بينها وبين والده وانفصالهما، وطالبته عبر فيديو مصور بالاتصال بوالده، وإبلاغه بأنه لن يعيش مع والدته وأن يأتي لاصطحابه ونقله للإقامة معه.

وعقب وصول الفيديو للأب وترويجه على مواقع التواصل، انتقل فريق من النيابة بأمر النائب العام بصحبة الأب، لإنقاذ الطفل والقبض على الأم التي بررت ما فعلته بانفصالها عن والده وعدم قدرتها على الإنفاق عليه.

كما أمرت النيابة بحبس الأم وطالبت المباحث بتكثيف تحرياتها للكشف عن ملابسات الواقعة.