عنصر يفضح "العصائب" باحتجاجات بغداد : "جابوني إجباري"

بعدما أفاد مراسل "العربية/الحدث" في العراق بأن ميليشيا عصائب أهل الحق المدعومة إيرانيا قطعت، السبت، عددا من الشوارع الرئيسية في العاصمة، تنديدا بفرض عقوبات أميركية على زعيمها قيس الخزعلي، مؤكدا انتشار مخاوف من تكرار ما حدث في تلك الواقعة، حيث وجهت أصابع الاتهام حينها إلى ميليشيا "أهل الحق"، أوضح مقطع فيديو انتشر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر يظهر شابا من "العصائب" خلال التجمع، وهو يقول باللهجة العراقية: "إجباري إجباري جابوني والله إجباري"، في إشارة منه إلى أن عناصر الميليشيا قد أجبرت المتجمعين على التواجد في المكان.

احد المتظاهرين من الذين خرجوا لرفض العقوبات الامريكية بحق زعيم عصائب اهل الحق قيس الخزعلي من وسط المظاهرة يقول "جابوني اجباري وحق ربك" #العراق pic.twitter.com/fpXgjDJVbx — Omar Habeeb || عمر حبيب (@TheOmarHabeeb) December 14, 2019

يذكر أن معلومات كانت أفادت بأن عناصر من ميليشيا عصائب أهل الحق قطعت شوارع رئيسية في العاصمة العراقية بغداد، تنديدا بفرض واشنطن عقوبات على 4 مسؤولين عراقيين على علاقة بقمع المتظاهرين منذ أيام، بينهم ليث الخزعلي وقيس الخزعلي، والأخير هو زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق العراقية المرتبطة بإيران، وشقيقه ليث هو أحد زعماء الجماعة أيضاً.

كما أكدت معلومات أخرى إغلاق المطعم التركي في ساحة التحرير خوفا من دخول بعض جماهير الأحزاب، خاصة العصائب الذين يتظاهرون في ساحة الفردوس القريبة.