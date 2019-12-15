شاهد أحمد حلمي للجمهور: "إنتوا عاوزين تعرفوا اسمي ليه؟"

نشر الفنان أحمد حلمي فيديو يظهر كلمته خلال افتتاح "منتدى شباب العالم" في شرم الشيخ، السبت، حيث داعب الحاضرين بطريقته المعهودة، وسط تصفيق شديد من الحاضرين. الفنان المحبوب نشر الفيديو على صفحته في "فيسبوك"، وقد أعاد الآلاف من متابعيه نشر الفيديو.

افتتاح النسخة الثالثة من "منتدى شباب العالم" كان بحضور الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، وقرينته وعدد كبير من الوزراء والدبلوماسيين.

حلمي نشر الفيديو على صفحته، مرفقاً إياه بالتعليق: "مش مهم اسمك مش مهم لونك أو مين أو جيت منين".

وتحدث حلمي عن قيم الإنسانية والتعايش السلمي بين الأجناس والأديان، فبدأ كلمته بمداعبة الجمهور قائلاً: "أحب أعرفكم بنفسي.. أنا اسمي إييه.. هو أنا ما نسيتش اسمي ولا حاجة، أنا فاكره كويس.. بس مش مهم أقوله.. بس ممكن أقول جنسيتي.. أنا جنسيتي.. أنا برده ما نسيتش جنسيتي.. بالعكس أنا حافظها صم وحافظها أكثر من اسمي كمان وبأفتخر بيها في كل مكان في العالم.. بس حقيقي حسيت إنه مش حيفرق أوي إني أقول اسمي أو جنسيتي في معنى الكلام اللي أنا عاوز أقوله"، وسط تصفيق شديد من الجمهور.

وقال حلمي إن الإنسانية تكمن داخل كل إنسان، وهي التي تجعلنا نتقبل الآخر، مهما كان بيننا وبينه خلاف أو اختلاف.

وأضاف حلمي أن الاسم والجنسية لن يؤثرا بمعنى الكلام، مضيفاً: "لو حبيت أقول جملة أنا إنسان، هل معناها يختلف وأنا إبراهيم أو جورج، هل هتفرق لو الديانة مختلفة؟ هل حتفرق أو تِحْلَوّ لو قالتها ست عن راجل؟"، ثم داعب الجمهور قائلاً: "أنا شايف إنها حتحلوّ.. أنا نصير للستات".

وأردف قائلًا: "ربنا جمعنا على حاجة اسمها الإنسانية اللي جوا كل فرد، والتي تجعلك تتقبل الآخر وتتعاطف معه وتسمعه، بالرغم من الاختلاف"، معدداً أهمية الاختلاف في الحياة.

وأنهى كلمته مداعباً الجمهور: "دلوقتي أقدر أقول لكم اسمي إيه.. أنا مش فاهم أنتم ليه مصرين تعرفوا اسمي ليه.. مش مهم"، وسط تصفيق حار من الجمهور.

ويستمر المنتدى إلى 17 ديسمبر 2019، ويتضمن مناقشة قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، والـ"بلوك تشين" والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما، بالإضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.

وانطلقت النسخة الأولى من منتدى شباب العالم عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من 5 آلاف من شباب العالم.