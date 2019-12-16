شاهد السائح المليونير يقتله رصاص اللصوص بحي المشاهير

بريطانيا في صدمة من دموي حدث لأحد أصحاب الملايين فيها، وهو رجل الأعمال Matthew Gibbard البالغ 50 سنة، فما إن وصل السبت إلى بوينس آيرس، وبرفقته ابن زوجته، إلا وسقط قتيلا برصاص لصوص تبعه اثنان منهم بدراجة نارية من المطار حتى فندق Faena Hotel المعتبر من الأرقى فئة 5 نجوم بحي Puerto Madero المقيم فيه معظم مشاهير العاصمة الأرجنتينية.

عند باب الفندق، انقضّ اللصان على جيبارد وربيبه Stefan Zone البالغ 28 عاما، وحاولا انتزاع حقائبهما حين بدأ سائق التاكسي بإنزالها من سيارته، على حد ما ألمت به "العربية.نت" مما بثته قناة ITV التلفزيونية البريطانية، كما من وسائل إعلام أرجنتينية، ذكرت أن موظفاً من الفندق كان يعاون سائق التاكسي في نقل الحقائب إلى الداخل حين بدأ الهجوم على المليونير الذي نراه في فيديو معروض صورت لقطاته كاميرات للمراقبة العامة رصدت ما حدث.

يظهر المليونير في الفيديو يتصدى للص حاول انتزاع حقيبة كانت في يده، فبرز الابن الربيب ليدافع عنه، بينما تصدى المليونير للص آخر، إلا أن اللص طرحه أرضاً، ولما حاول الربيب التدخل أطلق اللص رصاصة عليه شلته في مكانه، ثم عاجل المليونير برصاصة وأرداه، ولاذ وزميله فرارا على الدراجة، ثم جاءت سيارة إسعاف نقلت الاثنين إلى مستشفى قريب، حيث الربيب بحالة خطرة ويعالجون فيه للآن. أما المليونير، المشرف في لندن على شركة Tingdene المملوكة لعائلته، والعاملة في حقل العقارات، فلفظ أنفاسه الأخيرة أثناء علاجه.