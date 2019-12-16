ماذا تفعل هذه البطة بمستشفى مصري؟

تداول راود مواقع التواصل الاجتماعي في مصر صورا لبطة تتجول في الطابع الرابع بمستشفى كفر الشيخ الجامعي وأمام غرف العمليات والولادة بقسم النساء والتوليد.

وكشف المغردون أن البطة تجولت وبحريتها أمام غرف المرضى بقسم النساء والتوليد، في الطابق الرابع بالمستشفى الذي يعد من أفخم وأرقى المستشفيات بمنطقة الدلتا في مصر.

من جانبه كشف الدكتور محمد خليل، مدير المستشفى، أن تفريغ الكاميرات المثبتة بالمستشفى سيكشف الحقيقة، وسيوضح من قام بإدخال البطة للمستشفى، ومن قام بتصويرها وبث الصور على مواقع التواصل، بهدف الإساءة للمستشفى.

وقال الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا إنه تم التوصل لمن نشر الصورة وهو أحد العاملين بالمستشفى، ويجري التحقيق معه حاليا لاتخاذ الإجراءات القانونية، مؤكدا أن الكاميرات لم ترصد دخول أو تجول أي بط في المستشفى.