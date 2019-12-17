شاهد.. السيسي يشارك بماراثون الدراجات مع "شباب العالم" بشرم الشيخ

شارك الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، مع شباب العالم في فاعليات ماراثون السلام بشرم الشيخ.

وقال الرئيس المصري على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": لقد سعدت اليوم بمشاركتي في ماراثون يجمع بين مختلف شباب العالم، وامتزجت سعادتي بالأمل وأنا أرى الشباب الواعي المتحمس، المفعمة روحه بالحيوية والمحبة والانطلاق نحو عالم يسوده الخير والسلام.

وتستضيف مدينة شرم الشيخ، منذ السبت الماضي، "منتدى شباب العالم" في نسخته الثالثة، حيث نوقشت فيه العديد من القضايا المستقبلية التي تثير اهتمام الشباب في مختلف أنحاء العالم، خاصة ما يتعلق بتداعيات التغير المناخي على نوعية الحياة على كوكب الأرض، والتحديات المصاحبة للتطورات التكنولوجية المتسارعة وغير المسبوقة، التي تثير القلق من إمكانية فقدان الوظائف.

وشارك نحو 7 آلاف من الشباب، يمثلون 192 دولة في المنتدى، كما شارك 40 من الشركات التي تعمل في مجال ريادة الأعمال والتكنولوجيا الحديثة، وتم دعوة مجموعة من المستشارين المتخصصين في مجال ريادة الأعمال لعقد جلسات فردية مع الشباب من رواد الأعمال، وذلك لتقديم النصائح والبحث عن حلول لمواجهة المشاكل والتحديات.