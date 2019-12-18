شاهد.. مناصرو حزب الله يعتدون على مراسلة قناة "الحدث"

أثناء قيامها بأداء عملها الاعتيادي بتغطية أحداث الحراك في العاصمة بيروت، قام عناصر من مناصري ميليشيا حزب الله بالاعتداء على الزميلة غنوة يتيم وفريق قناة "الحدث" المتواجد معها.

وفي الفيديو المرفق، تظهر الزميلة غنوة، وهي تؤدي عملها بنقل أخبار الحراك على الأرض، عندما اقترب منها أشخاص محاولين تغطية الكاميرا وإبعادها لإيقاف البث، ثم قالوا للمراسلة "عودي إلى بيتك"، فما كان منها إلا أن تجيب عليهم بأنها تقوم بعملها، ولم تتطاول على أحد، فعلت أصواتهم من جديد.

عندها تدخلت غنوة، وسألت المعتدي إن كان من مناصري الحزب، فاعترف قائلاً: "نعم.. أنا مناصر لحزب الله".

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يعتدي فيها أنصار حزب الله على الناس في لبنان، حيث عاد التوتر ليضرب بيروت مساء الثلاثاء من جديد بعد أن حاول عناصر من حركة أمل وحزب الله عبور جسر الرينغ باتجاه وسط العاصمة.

وتدخلت قوات الأمن ومكافحة الشغب وأطلقت الغاز المسيل للدموع لمنع وصول تلك العناصر.

إلا أن عناصر الميليشيا أحرقوا سيارة مدنية في وسط بيروت، بعد منع قوات الأمن لهم من الوصول إلى ساحة الشهداء.