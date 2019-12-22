بالفيديو.. نمر ينقض على زائر سوداني في الرياض

أظهر فيديو مروع انقضاض نمر على أحد الزائرين لحديقة حيوانات في الرياض. وانتشر المقطع المصور بشكل واسع مساء السبت على مواقع التواصل الاجتماعي، دون أن تتضح تفاصيل الحادث.

وفي وقت لاحق أصدرت أمانة منطقة الرياض بياناً حول واقعة الهجوم المروع الذي وقع ضحيته الشاب السوداني "محمد عبدالمحسن" (24 عاماً)، في حديقة الحيوان في حي الملز أمس السبت، كاشفة دافع الشاب وراء إلقاء نفسه في حظيرة النمور.

وأوضحت الأمانة أن الحادثة وقعت عند تمام الساعة 10:30 من صباح السبت، وبينما كان موظفو الحراسات الأمنية يؤدون مهام عملهم في تغطية الأسوار الخاصة بحظيرة "النمر البنغالي"، ألقى أحد الزوار بنفسه إلى داخل الحظيرة مستخدمًا حبلاً أحضره معه مسبقاً، ونزل به إلى الأسفل بعد أن تجاوز حاجز المشاهد، فتمت مهاجمته من قِبل أنثى النمر.

كما أضافت أن إدارة الحديقة تبلغت بالأمر، فتدخل فريق العمل بالحديقة، وقام بإطلاق طلقتين مخدرتين على النمر، الذي تم تخديره من أجل إخراج الشاب السوداني، بعد تعرضه لجروح في مواقع متفرقة من جسده.

إلى ذلك، أشارت إلى أنه جرى تقديم الإسعافات الأولية للشاب، ومن ثم نُقل إلى مدينة الملك سعود الطبية لتلقي العلاج، كاشفةً عن أنه زعم أن دافعه وراء ذلك هو هوايته المتمثلة في تدريب الحيوانات المفترسة.