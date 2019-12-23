فيديو مستفز.. برلمانية مصرية تحمل سلاحاً وتطلق النار

أثار فيديو تداوله رواد مواقع التواصل في مصر تظهر فيه نائبة في البرلمان تطلق النيران من شرفة منزلها جدلاً واسعاً.

وكشف الفيديو قيام النائبة نوسيلة إسماعيل عضو مجلس النواب عن دائرة فاقوس بمحافظة الشرقية شمال البلاد، بإطلاق نيران من شرفة منزلها، وهو ما يخالف القانون الذي يمنع إطلاق النيران سواء في المناسبات الاجتماعية أو لأي أغراض أخرى.

وفي تصريح مقتضب لها علقت النائبة أنها أطلقت النيران من سلاح مرخص وابتهاجاً بخطبة ابنتها، مضيفة أنها لم تفعل شيئا يخالف القانون، فضلا عن أن كونها برلمانية فهي مسؤولة عن سن التشريعات والقوانين وبالتالي يستلزم ذلك منها الالتزام بالقانون.

نوسيلة إسماعيل فازت بمقعد البرلمان كمرشحة فردية عن مدينة فاقوس بالشرقية، في الانتخابات التي جرت في العام 2015، وتشغل عضوية لجنة الشؤون التشريعية في مجلس النواب.