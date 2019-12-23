فيديو لطالبة منعوها من دخول الامتحان.. عادت تحمل قنبلة

أقدمت طالبة في إحدى مدارس البنات في محافظة إب، وسط اليمن، اليوم الاثنين، على محاولة تفجير قنبلة يدوية في مدرستها، عقب منعها من دخول الامتحان.

بسبب عدم السماح لها بدخول الإمتحان

الإ بعد أن تدفع الرسوم

وقيل أنها تريد تفجير نفسها لإن المُدرسة لا تحبها



إحدى طالبات مدرسة أسماء بنت شهاب

تذهب لإحضار #قنبله

وتفجر الوضع في المدرسة وتحرم جميع الطالبات من خوض إختبار نصف العام pic.twitter.com/ODJvuyzgNE — وسيم العسكري 🇾🇪 (@Wassem_19) December 23, 2019

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان، لـ"العربية.نت"، بأن إحدى الطالبات منعت من دخول امتحان نصف العام الدراسي في مدرسة أسماء للبنات بمديرية المشنة في محافظة إب، ما دفعها إلى الخروج من المدرسة والعودة حاملة قنبلة يدوية والتهديد بتفجيرها.

وأرجعت المصادر منع الطالبة وهي في الصف الثاني الثانوي، من دخول الامتحان إلى عدم دفعها رسوم الامتحانات.

وأكد الشهود أن الحادثة تسببت في حالة من الخوف والهلع في أوساط الطالبات.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أظهر حالة الخوف والهلع لدى طالبات المدرسة بعد تهديد إحدى زميلاتهن بتفجير قنبلة يدوية في المدرسة.

كما أظهر الفيديو، محاولة أهالي المنطقة اقتحام المدرسة وكسر بوابتها لإخراج الطالبات من داخلها.