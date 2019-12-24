فيديو مرعب لن ينساه هذا الطفل أبدا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، نشره موقع صحيفة "يو إس توداي" نقلاً عن صفحة عن أحد الآباء، الذي كتب عنوانا للمقطع: "ابني على قائمة طعام النمر".

ويظهر مقطع الفيديو القصير صبي يبلغ من العمر 7 سنوات أمام قفص النمور يتأهب لالتقاط صورة تذكارية أمام أحد النمور السيبيرية وخلال ثوان معدودة هجم النمر في محاولة لالتهام الصبي ولكنه اصطدم بألواح الزجاج الواقي الذي يحمي رواد حديقة حيوان دبلن.

وتباينت التعليقات الكثيرة ما بين الاندهاش من فرط سرعة انقضاض النمر أو التندر على ردة فعل الصبي وكان هناك أيضا نصيب لدعاة حقوق الأطفال والحيوان، والطريف أن أحد التعليقات جاء فيها "إن مقطع الفيديو يمثل انتهاكا لحقوق الطفل والنمر في آن واحد".

وتقع حديقة حيوانات دبلن Dublin Zoo في منتزه فينكس، وهي أكبر حديقة حيوان إيرلندية، وأشهر أماكن السياحة في مدينة دبلن. افتتحت الحديقة في عام 1831 لأغراض حماية الحيوانات ودراستها وتعليمها، وتتمثل مهمتها المعلنة في مشاركة العالم لحماية أنواع الحيوانات المهددة بالانقراض.

تحتل الحديقة حوالي 69 فدانًا من متنزه فينيكس، وتنقسم إلى مناطق تتضمن مجموعة هائلة من أنواع الحيوانات من مختلف البيئات.