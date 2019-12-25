شاهد الأمير الصغير جورج وهو يصنع حلوى العيد لجدته الملكة

إحدى أهم اللقطات اللافتات للنظر، ظهرت في فيديو أفرجت عنه العائلة البريطانية الملكية، عبر قناتها "اليوتيوبية" أمس، وتعرضه "العربية.نت" أدناه، وفيه نرى بكر أبناء الأمير وليام، وهو الأمير جورج، البالغ 6 سنوات، يصنع الحلوى الشهيرة باسم Pudding الشبيه نوعها بالمهلبية في الشرق الأوسط، وهو تقليد ملكي تتم ممارسته قبل أسبوع تقريباً من حلول عيد الميلاد كل عام.

واللافت للنظر أكثر في لقطات الفيديو، أنها جمعت 4 أجيال مختلفة في 4 أفراد معا، حيث يلي كل من الثلاثة الأصغر سنا الآخر في اعتلاء عرش بريطانيا العريق بعد الملكة اليزابيث الثانية، البادية في الفيديو مع ابنها ولي العهد الأمير تشارلز، كما مع حفيدها الأمير وليام، المصنف ثاني من يتم تتويجه بعد أبيه، إضافة إلى المقرر أن يصبح وليا لعهد الأمير وليام، وهو ابنه صانع الحلوى الأمير جورج.

مع الأربعة الذين اجتمعوا في قاعة الموسيقى بقصر Buckingham المخصص كمقر رسمي للملكة وإقامتها في لندن، نرى في الفيديو خبيرا بالحلويات يرشدهم إذا احتاجوه إلى كيفية تصنيع الحلوى، المكونة عادة من الحليب والنشا والبيض والسميد، مع إمكانية إضافة أنواع من الفواكه أو الفانيليا حسب الرغبة، ونجد أن الأمير الصغير منهمك بخلط المقادير التي يرشدها جده ووالده إليها، في مشهد يوحي بالتضامن والوحدة العائلية المتمثلة بحضور المتوارثين لأقدم عرش أوروبي.

ثم يظهر زوار جاؤوا للقاء اجتماعي مع الملكة، ممن نراهم في القاعة مع شجرة عيد الميلاد، المتزينة بعدد من الزخارف الملكية، بما في ذلك التاج والكورجي والعرش والجندي، وهو ما غابت عنه كيت ميدلتون، زوجة الأمير وليام.