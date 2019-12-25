شاهد.. مختطف أطفال يستحق لقب "الأغبى في العالم"!

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الثلاثاء، وعدد من المواقع الإخبارية مقطع فيديو للحظات مرعبة تعرض خلالها طفل رضيع يبلغ من العمر عامين للاختطاف عندما انشغلت جدته عنه لبضع ثوان في سوبر ماركت بجنوب إفريقيا هذا الأسبوع.

ورصدت كاميرات المراقبة الأمنية قيام أحد حراس الأمن في السوبر ماركت وهو ينتزع الصبي من عربة تسوق بينما كانت جدته تتحدث إلى أحد البائعين في مركز ذا كريسنت في أمهلانجا بديربان.

وتظهر اللقطات أن الجدة، عمرها 57 عاما، عندما أدركت أن الصبي اختفى من العربة، صرخت واستدارت لتلمح الحارس حاملا الطفل يخرج من السوبر ماركت محاولا الهروب إلى داخل أحد المحال القريبة فهرعت سريعا وواجهته واستعادت الحفيد في أحضانها. وتم تحرير محضر بالواقعة حيث تم توجيه تهمة الاختطاف إلى الحارس الذي ظهر بوضوح تام مرتديا زيا رسميا وشارة تحمل اسمه أمام كاميرات المراقبة الأمنية في سوبر ماركت Pick n Pay. صرحت مصادر بالشرطة أنه "في هذه المرحلة لم تعرف بعد ماذا كانت نوايا المتهم، ولكن نود أن نشيد بالجدة لاتخاذها إجراءات فورية وإبلاغ الشرطة".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع الفيديو لتحذير الآباء وأولياء الأمور وتنبيههم بضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات للحفاظ على أطفالهم وتندر البعض من مدى غباء المتهم الذي يعمل حارسا للأمن وبدلا من حماية الممتلكات والأفراد يقترف هو نفسه الجريمة وتبادل البعض التعليقات الساخرة بشأن حارس الأمن، الذي ارتكب جريمته أمام كاميرات مراقبة ترصد كافة جوانب السوبر ماركت، وظهر وجهه وزيه الرسمي وشارة تحمل اسمه أمام كل كاميرات المراقبة دون أدنى محاولة لإخفاء هويته أو جريمته الفاشلة، ووصل الأمر بالبعض إلى ترشيحه للقب "المُختطف الأكثر غباء" في عام 2019.