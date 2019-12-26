شاهد لبنانيا يقتحم البنك بفأس ويصرخ مهددا: بدّي مصرياتي

طفح كيل الصبر الجميل بأحدهم من سكان الشمال اللبناني، من الإجراءات المشددة التي تتخذها المصارف على سحب الأموال بالدولار والليرة اللبنانية، وهو ممن له وديعة في "بنك الاعتماد اللبناني"، فمضى إلى "فرع عكار العبدة" حيث حسابه، ليحل مشكلته معه بطريقة مختلفة عن سواه.

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دخل إلى البنك حاملاً فأسا من نوع "بلطة" طويلة المقبض، مخصصة لقطع الأشجار الضخمة، وهدد العاملين فيه باستخدامها، وراح يصرخ "بدّي مصرياتي.. بدّي مصرياتي"، طبقاً لما نسمعه في الفيديو المعروض، فاحتشد حوله المتواجدون ومنعوه من نواياه، في وقت كان أحدهم يقوم بتصويره، ثم تحول التصوير إلى فيديو وجد طريقه إلى مواقع التواصل ووسائل الإعلام المحلية، مع التوقع بأن يتابع الفيديو رحلته ليصل أيضا إلى وسائل إعلام عالمية قد تعتبره نذير فقدان خطر للصبر على الحالة في لبنان.

لم يرد للآن اسم مقتحم البنك بالفأس، أو إذا ما اتخذت الشرطة أي إجراء بحقه، ولم يرد أيضا إذا ما خضع فرع البنك لطلبه، فأعطاه ما كان يطلب تحت تهديد السلاح، إلا أن الطريقة التي لجأ إليها قد تصبح "موضة" يلجأ إليها الكثيرون.