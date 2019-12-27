استدرجته امرأة بعباءة.. ناشطو العراق يتضامنون مع علي

بعد مضيّ أكثر من شهرين على اختطافه، دون معرفة أي تفاصيل عنه سواء أكان حياً أم ميتاً، أطلق ناشطون في العراق حملة الجمعة على مواقع التواصل تحت وسم #جمعة_المُغيب_علي_جاسب_حطاب ، مطالبين بالكشف عن مصيره.

وكان المحامي والناشط العراقي علي جاسب حطاب اختطف في الثامن من أكتوبر الماضي دون أن يعرف أهله أي شيء عن مصيره. ووثقت كاميرا مراقبة في حينه لحظة اختطاف المحامي في محافظة ميسان، شرق العراق، من قبل ملثمين مجهولين بعد استدراجه من قبل امرأة.

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كما أظهر الفيديو علي وهو يقف على قارعة الطريق لتأتي امرأة ترتدي عباءة سوداء تغطيها بالكامل وتقف للحديث معه لدقائق قبل أن تقف سيارة سوداء ويترجل منها أشخاص اقتادوا حطاب إلى جهة مجهولة.

يذكر أنه منذ انطلاق الاحتجاجات الحاشدة في العراق في الأول من أكتوبر الماضي، سجل توقيف واعتقال عشرات الناشطين والإعلاميين والأطباء والمحامين.

كما لا يمر أسبوع على العراق، إلا ويصدح خبر اغتيال أو محاول اغتيال ناشط في ساحات التظاهر .

وفي آخر الإحصاءات لعمليات القتل هذه التي لم تتمكن السلطات المعنية حتى الآن من القبض على متورط واحد، على الرغم من أن العديد من تلك الاغتيالات وثقتها كاميرات مراقبة في الشوارع، كشفت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، أن 29 حالة اغتيال طالت ناشطين منذ انطلاق التظاهرات في مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولغاية اليوم.

والأسبوع الماضي طالبت مفوضية حقوق الإنسان، وزارة الداخلية بوضع حد لعمليات اغتيال واختطاف ناشطي الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة والطبقة السياسية الحاكمة.