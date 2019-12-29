لماذا يصعب العثور على اسم زوجة وزير الخارجية الأميركي؟

خطف وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الأضواء بنشره الأربعاء الماضي صورتين في "تويتر" من نوع عائلي، نراهما أعلاه، واحدة وهو يغسل الصحون في مطبخ البيت، كمساعدة منه لزوجته التي تبدو جالسة بالقرب تتسلى بلعب الورق عشية عيد الميلاد، وثانية يلعب الورق أيضا مع "ابنه" في المطبخ الذي نجده متواضعاً يدل على بساطة منزله، وعلى وضعه المادي، فثروته 500 ألف دولار، بحسب تصريحه الضريبي هذا العام، والوارد فيه أن راتبه السنوي 210.700 دولار، فيما ورد بتصريح زوجته أن ثروتها 30 ألفا فقط.

إلا أن أمراً آخر، غريباً ومثيراً للفضول والانتباه، نجده في حياة هذا الرجل المحتفل الاثنين بعيد ميلاده السادس والخمسين، فقد ولد Michael Richard Pompeo لأبوين إيطاليي الأصل في 30 ديسمبر 1963 بمدينة Orange في ولاية كاليفورنيا. أما الذي وجدته "العربية.نت" غريباً يثير الانتباه والفضول بحياته، فيلخصه سؤال تصعب معرفة جوابه بسهولة، إلا بالحظ، أو بعد بحث لساعات وساعات: ما هو اسم زوجة أشهر وزير خارجية بالعالم؟ حاول أن تعثر على اسمها وستتعب، والأصعب هي صورة زوجته الأولى.



ثم ظهر اسمها الحقيقي في تحقيق صحافي

الباحث عن اسمها سيجد دائما أنه Susan Pompeo في كل موقع يأتي على ذكرها، حتى في سيرته أو سيرتها، المتضمنة أنها ولدت في أول فبراير 1965 بمدينة Wichita في ولاية كانساس، وأنها "أم منه" لابن اسمه نيكولاس، عمره 28 سنة. إلا أن الحقيقة غير ذلك بالمرة، لأن بومبيو الذي بدأوا يتكهنون بأنه سيستقيل بهدف الترشح لمجلس الشيوخ عن ولاية كانساس في نوفمبر المقبل، لا علاقة بيولوجية له بالابن المجهول الأب.





نيكولاس الذي يظهر بعد الدقيقة 1.20 من الفيديو المعروض، هو ابنها من زوج سابق، لا أحد يدري من كان سوى قلة فقط، وتبناه بومبيو حين زواجه عام 2000 منها، وبعدها طوت الملفات اسمها، كما طوت صورة طالبة تزوجها حين كان في 1986 بعمر 23 سنة، وهي بعمر 20 على الأكثر.. كانت أميركية، ولدت باسم Leslie Libert في بلدة Islip بولاية نيويورك، ثم انفصل عنها بعد 4 أعوام من دون أن تنجب منه ابنا، وبعدها حصل في 1997 على الطلاق الرسمي، وبقي بلا أبناء من صلبه للآن، ربما لأن بومبيو عاقر لا ينجب.

ومع أن الاسم الحقيقي لزوجة وزير الخارجية الأميركي، ظهر كيفما كان في تحقيق كبير ومفصل، نشرته مجلة The New Yorker الأميركية في عددها المؤرخ 19 أغسطس الماضي، وأطلعت عليه "العربية.نت" في موقعها، إلا أنه لا يزال مهملا، وبالكاد تذكره وسيلة إعلامية، لكن من عذبهم الفضول باتوا يعلمون على الأقل أن اسمها الحقيقي هو Susan Justice Mostrous وأنها كانت في 1998 نائبة رئيس بنك محلي حين تعرف إليها، فتبادل معها الميل العاطفي، ثم جمعهما قفص الزواج بعد عامين.