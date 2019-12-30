المغرب تمنع باطما من المغادرة بتهمة التشهير والابتزاز

أحالت فرقة النخبة في الشرطة المغربية، الفنانة المغربية، دنيا باطما، وشقيقتها ابتسام، على النيابة العامة، في المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، جنوب المغرب، على خلفية حسابات خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي.

ووجهت النيابة العامة المغربية لهما تهمة: "الابتزاز والتشهير بالفنانين"، على خلفية تورطهما في ملف يحمل اسما إعلاميا مغربيا هو: "عصابة حمزة مون بيبي".

استدعاء واحتجاز جواز السفر

واستدعت فرقة النخبة في الشرطة المغربية، الخميس الماضي، في مدينة الدار البيضاء، كبرى مدن المغرب، المغنية باطما، بعد دخولها مباشرة إلى المغرب، قادمة برفقة زوجها من البحرين.

وحجزت السلطات المغربية جواز سفر دنيا باطما. وأخضعت الشرطة هاتفها المحمول للفحص التقني.

وأجرت الشرطة المغربية مواجهات بين ابتسام، شقيقة دنيا، مع أطراف أخرى في القضية، المتفاعلة إعلاميا مغربيا.

وأكدت دنيا باطما للشرطة المغربية أن لا علاقة تربطها بكل ما يتعلق بحساب "حمزة مون بيبي"، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتبحث الشرطة المغربية في ملف حساب "حمزة مون بيبي"، على خلفية شكوى رسمية، ترتبط بالقانون الجنائي المغربي، وهي: "تكوين عصابة إجرامية"، و"الابتزاز والتهديد بنشر الصور الخاصة للأشخاص"، و"السب والقذف والطعن في العرض والشرف"، و"تلفيق الاتهامات من أجل الحصول على مبالغ مالية".

وأبلغت الشرطة المغربية دنيا باطما أنها ممنوعة من مغادرة التراب المغربي.

موضوع يهمك استهدف الجيش الليبي لأول مرة عناصر جديدة انضمت لميليشيات مصراتة التي وصفها بـ"المرتزقة" في ضربة مباشرة، وفقا لما أعلنه... الجيش الليبي يستهدف "المرتزقة" لأول مرة في مصراتة المغرب العربي

وتفجرت قضية حساب "حمزة مون بيبي"، على خلفية شكوى قانونية تقدم بها المركز الوطني لحقوق الإنسان، جمعية حقوقية غير حكومية، في يوليو/تموز 2019، أمام القضاء المغربي، في مدينة مراكش.

ويتهم المركز الوطني لحقوق الإنسان، جهات بالسب والقذف عبر حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، ضد رئيس المركز وأعضاء آخرين.

وقامت دنيا باطما بشتم مصورين بعبارة "الله يعطيكم السالما" أي الحمى، في أعقاب مغادرتها لمقر الشرطة المغربية في مدينة الدار البيضاء.