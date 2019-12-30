ملايين المشاهدات وأرباح طائلة.. كيف تجني الشهرة والمال من عالم الطبخ؟

يعد هيرفيه أشهر شاب في عالم الطهي في فرنسا، وهو ليس طباخا محترفا بل أول "يوتيوبر" في فرنسا فكر بطهي ونشر أطباق عبر موقع "يوتيوب"، ليُصبح اليوم صاحب أكبر قناة "يوتيوب" مشاهدة في هذا البلد، إذ لديه ما يقارب المليون متابع، ويبلـغ عدد مشاهدات المقاطع التي ينشرها أكثر من 5 ملايينِ مشاهدة أحيانا، وتُدر له أرباحا قد تصل إلى 1000 يورو مقابل مليونِ مشاهدة على قناته الخاصة.

ويرى هيرفيه أن سر النجاح في عمله يعود للاستمرارية، إذ ينشر كل أسبوع طبقا جديدا، فقام بنشر 700 طبق منذ بداياته، ويصغي كثيرا إلى متابعيه ورغباتهم في عالم الطبخ، كتقليل استخدام السكر في الحلويات وزيادة طهي أطباق نباتية.

ويختار هيرفيه الأطباق التي يُحضّرها حسب الموسم، ففي هذه الفترة من السنة يعد أطباقا ساخنة تناسب موسم شتاء فرنسي، وفترة أعياد الميلاد.

أصوله الفيتنامية والفرنسية تشده إلى طهي أطباق بمذاقات متنوعة للتعرف من خلالها على موائد العالم.

الكثير ممن يطلعون على قناته الخاصة في "يوتيوب" يستلهمون من أطباقه، وهذا يعتمد على معرفتهم في عالم الطبخ، فالمبتدئون يتبعون خطواته الواحدة تلو الأخرى، أما أصحاب المطاعم فيستلهمون قوائم مطاعمهم من الأطباقِ التي يحضرها.

ولم يتردد هذا الشاب الفرنسي في الاستقالة من عمله قبل أشهر لتكريس وقته لمطبخه الذي يخاطب من خلاله معجبيه بلغة لطالما جذبت محبي الاطلاع على ثقافات الآخرين عبر أطباقهم.