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فيديو وصور.. حادث مروع داخل مغسلة سيارات بأميركا

المصدر: العربية.نت – عماد البليك
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تم نقل شخصين إلى المستشفى بعد حادث مروع داخل مغسلة للسيارات بمدينة تاونتون بولاية ماساتشوستس الأميركية، يوم الأحد.

وكان سائق سيارة شاحنة قد رجع للخلف بشدة في المواقف الخارجية، فاقداً السيطرة والتحكم، إلى أن اصطدم بالسيارة التي كانت تقف داخل المغسلة وهشمها.

وكان بداخل السيارة المتضررة امرأة، حيث خرجت بصعوبة إثر تأثرها بجراح طفيفة.

وبحسب محطة تلفزيون WJAR، فقد ساعدها على النجاة رجل كان معها يقف خارج السيارة، قام بمعاونتها على الخروج من المقعد الأمامي حيث كانت تجلس، لتغادر زاحفة على ظهرها.

ومن خلال فيديو نُشر على "تويتر" في البدء يمكن سماع الضجيج ولحظة الاصطدام القوي للشاحنة بالسيارة في المغسلة.

السيارة المتهورة بعد الحادث السيارة المتهورة بعد الحادث

كلمات دالّة

#التهور في القيادة, #حادث سير, #القيادة برعونة

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