فيديو وصور.. حادث مروع داخل مغسلة سيارات بأميركا

WILD VIDEO: A Taunton woman tells me she narrowly escaped injury - and even death - when this pick-up truck smashed into the car wash service bay she was in. Taunton Deputy Fire Chief Scott Dexter believes a mat got stuck on the truck’s accelerator. @NBC10 pic.twitter.com/LRnF0lUsih — Ashley Cullinane (@AshCullinane) December 30, 2019

تم نقل شخصين إلى المستشفى بعد حادث مروع داخل مغسلة للسيارات بمدينة تاونتون بولاية ماساتشوستس الأميركية، يوم الأحد.

وكان سائق سيارة شاحنة قد رجع للخلف بشدة في المواقف الخارجية، فاقداً السيطرة والتحكم، إلى أن اصطدم بالسيارة التي كانت تقف داخل المغسلة وهشمها.

وكان بداخل السيارة المتضررة امرأة، حيث خرجت بصعوبة إثر تأثرها بجراح طفيفة.

وبحسب محطة تلفزيون WJAR، فقد ساعدها على النجاة رجل كان معها يقف خارج السيارة، قام بمعاونتها على الخروج من المقعد الأمامي حيث كانت تجلس، لتغادر زاحفة على ظهرها.

ومن خلال فيديو نُشر على "تويتر" في البدء يمكن سماع الضجيج ولحظة الاصطدام القوي للشاحنة بالسيارة في المغسلة.