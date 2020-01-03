العثور على نقود سورية في محفظة قاسم سليماني

أظهرت الصور التي نشرت لبقايا جثة قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وبعض المتعلقات الخاصة به التي كانت بحوزته لحظة مقتله، وجود نقود سورية.

وظهرت رزمة بسيطة من النقود السورية في محفظة سليماني الخاصة، وبدا ظهر ورقة من فئة الـ 1000 ليرة سورية تبدو عليها أجزاء من عبارة مصرف سورية المركزي، فيما ظهرت عدة أوراق نقدية سورية أخرى، بالإضافة إلى نقود إيرانية.

واعتبرت خارجية النظام السوري أن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي البارز في الميليشيا أبومهدي المهندس، بمثابة تصعيد وصفته بالخطير في المنطقة.

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وقال نبيل صالح، النائب في برلمان النظام السوري عن منطقة جبلة بريف اللاذقية الجنوبي، تعليقا منه على مقتل سليماني الذي وصفه بالقائد، على حسابه الفيسبوكي، إنه يمكن تصنيف سليماني "كقائد سوري فلسطيني عراقي لبناني يمني إيراني" في إشادة واضحة منه، بمدى نفوذ هذا الرجل وتدخله في شؤون دول عربية كثيرة والعبث بمصيرها وأمنها السياسي والقومي، قائلاً إن "خسارته لا تعوّض" بالنسبة لمحور إيران والنظام السوري وحلفائهما.

وقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، في قصف أميركي لموكبه، الجمعة، في منطقة مطار بغداد الدولي، وقتل معه القائد البارز في الحشد الشعبي العراقي، أبومهدي المهندس، بالإضافة إلى قادة آخرين.

وفور إعلان مقتله، رحّب ناشطون سوريون على وسائل التواصل الاجتماعي، بمقتل سليماني ووصفوه بالداعم الأكبر لقوات الأسد على الأرض، حيث تورط معه بسفك دماء عشرات آلاف السوريين، وتسبب بتشريد مئات الآلاف منهم، سواء بالنزوح داخل سوريا، أو التشرد في بلدان اللجوء حول العالم.