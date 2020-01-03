شاهد.. عراقيون يحتفلون بمقتل سليماني

أوضح مقطع فيديو انتشر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فجر الجمعة، فرحة الشباب في العراق بخبر مقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، في بغداد.

في التفاصيل، أظهر المقطع، شباباً يركضون فرحاً، حاملين علم العراق، يهتفون ويصفقون.

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فرحة شباب الحرية بمقتل قاسم سليماني #يتبع pic.twitter.com/78oXNDLi4x — Firas W. Alsarray - فراس السراي (@firasalsarrai) January 3, 2020

ويقول مصور الفيديو الذي يسمع صوته مع المقطع، إن هذه الاحتفالات عمت المكان عند الساعة الرابعة والنصف من فجر الجمعة، وذلك بعد الإعلان عن مقتل سليماني.

وأضاف أن تلك الجموع خرجت تحتفل ثأراً لدم مَنْ قتل على يد ميليشيات إيران في الاحتجاجات الأخيرة.

"عملية اغتيال منظمة"

يذكر أن سلسلة حوادث استهدفت محيط مطار العاصمة العراقية بغداد، فجر الجمعة، حيث هزت 3 انفجارات عنيفة العاصمة حسب ما أعلن البيان الرسمي لخلية الإعلام الأمني.

عاجل ❗️#الان



فرحة شباب الحرية بمقتل قاسم سليماني #يتبع pic.twitter.com/AO88cKW8qH — Firas W. Alsarray - فراس السراي (@firasalsarrai) January 3, 2020

وتم الاستهداف باستخدام صواريخ كاتيوشا، سقطت داخل محيط المطار، وتسببت في مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

ووفقاً لأنباء أشارت إلى أن تلك العملية هي عملية اغتيال منظمة تمت باستخدام الطائرات، واستهدفت عدداً من قيادات وأعضاء في الحشد الشعبي، أثناء خروجهم من المطار من البوابة الجنوبية برفقه وفد غير عراقي.

فيما أشارت الأنباء إلى تواجد بعض من القيادات الإيرانية من الحرس الثوري، حيث تسبب الاستهداف الصاروخي بمقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، والرجل الثاني بميليشيا الحشد أبومهدي المهندس، ومسؤول مديرية العلاقات في الحشد، محمد الجابري، ومسؤول الآليات حيدر علي.

عاجل ❗️#الان



فرحة شباب الحرية بمقتل قاسم سليماني #يتبع pic.twitter.com/X0mbuMsXlN — Firas W. Alsarray - فراس السراي (@firasalsarrai) January 3, 2020

كما خلفت العملية أيضاً عدداً من الجثث المتفحمة لم يتم التعرف عليها حتى الآن.

على جانب آخر تواردت أنباء شبه مؤكدة عن مقتل محمد الكوثراني، القيادي في حزب الله اللبناني، ومسؤول ملف العراق في الحزب إثر الاستهداف.

وتأتي أحداث مطار بغداد الدولي بعد يومين على اعتداء ميليشيات الحشد الشعبي على السفارة الأميركية في بغداد، عقب ضربات جوية أميركية لقواعد تابعة لميليشيات كتائب حزب الله العراق.