شاهد.. مارك زوكربيرغ يتسوق في متجر كوسكو

انتشرت على مواقع التواصل صور للملياردير مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك وهو يتسوق برفقة زوجته في أحد المتاجر العادية في الولايات المتحدة ليلة أمس. الأمر أثار استغراب الكثيرين، وذلك لأن ثروته تقدّر بـ79 مليار دولار.

شوهد الملياردير مارك زاكربيرغ وهو يتسوق في أحد المتاجر العادية في الولايات المتحدة ليلة الأمس. الأمر أثار استغراب الكثيرين.. وذلك لأن ثروته تقدّر بـ79 مليار دولار. pic.twitter.com/anPIqEO2wy — Celebs Arabic (@CelebsArabic) ٣ يناير ٢٠٢٠

وعلقت المواقع الأميركية على الأمر بالقول إن زوكربيغ يملك ما لا يمكن لأحد أن ينفقه ومع ذلك خرج برفقة زوجته برسيلا تشان بحثا عن صفقة تتيح لهما شراء حاجياتهما بسعر أقل، لا سيما أنه موسم تخفيضات. وتضيف أنهما توجها إلى فرع كوسكو وتحديدا إلى مكان مخصص لبيع شاشات التلفزيون.

يذكر أن زوكربيغ اعتاد شراء سيارات من ماركة فولكسفاغن هاتشباك أو هوندا فيت، والتي لا يتعدى ثمنها 30 ألف دولار، لكنه ينفق الكثير من الأموال على شراء الأراضي والعقارات، حيث قام مارك في 2014 بشراء جزيرة كواوي على المحيط الهادي مقابل 100 مليون دولار، كما قام بشراء منزل في ضاحية ميشيون ديستركت بسان فرانسيسكو عام 2013 تبلغ مساحته 5500 قدم مربعة، أما في عام 2011 فقام بشراء منزل بمبلغ 7 ملايين دولار تمتد مساحته إلى 5000 قدم مربعة، ثم قام بشراء المنازل المحيطة به في العام التالي مقابل 30 مليون دولار.