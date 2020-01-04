شاهد.. نادية لطفي تحتفل بعيدها في المستشفى مع إلهام شاهين

لم تفوّت الفنانة المصرية، إلهام شاهين، مناسبة عيد ميلاد نادية لطفي، وقررت أن تحتفل بها حتى وإن تم هذا الاحتفال داخل المستشفى الذي تقيم به نادية لطفي لمتابعة حالتها الصحية.

وبالفعل تواجدت إلهام شاهين، التي يتزامن يوم ميلادها مع يوم ميلاد نادية لطفي، في المستشفى الذي تتواجد به الأخيرة، وحرصت على تصوير فيديو يوثق تلك اللحظة التي جمعتهما.

وأكدت إلهام شاهين أن الثالث من يناير يوم مميز في كل عام، حيث ولدت فيه نادية لطفي أجمل جميلات السينما المصرية، كما أنها منحت ذلك الشرف بأن تولد في نفس اليوم وهو الثالث من يناير، كي تحصل على كل صفات نادية لطفي.

وأوضحت إلهام شاهين أنها تحب نادية لطفي للغاية وتتعلم منها دائما، ليس فقط على مستوى التمثيل والفن خاصة وأن نادية لطفي هي بمثابة الأستاذة، وإنما تتعلم منها أيضا على صعيد الحياة اليومية وتتعلم من مواقفها الحياتية.

وأشارت إلى كونها تقوم بدراسة نادية لطفي، لكي تسير على نفس طريقتها في التعامل، تلك الكلمات التي علقت عليها نادية لطفي وشكرتها عليها كاشفة عن صدفة تتعلق بالثالث من يناير، حيث كان هناك شخص يتواجد بجوارها في المستشفى من مواليد نفس اليوم، معتبرة أن الأمر متكرر حولها.

ووجهت نادية لطفي رسالة إلى إلهام شاهين، مؤكدة أنها حينما ظهرت على الساحة الفنية كانت تبشر بتواجد فنانة تسير على نفس طريق فاتن حمامة، التي وصفتها نادية لطفي بكونها أعظم ممثلة في تاريخ مصر.

إلا أنها قدمت بعد ذلك أعمالا منفردة ومميزة وبعيدة عن فاتن حمامة، بعدما أصبحت تمتلك شخصية فنية مستقلة، كما أشارت إلى أن إلهام اقتحمت مؤخراً العمل العام.

وهنا قررت أن توجه لها نصيحة تتعلق بهذا الأمر، وطالبتها بالتفكير قبل إبداء الرأي لأنها تظهر عصبية شديدة حينما تتحدث في هذه الأمور، وهو ما ردت عليه إلهام شاهين بكونها ستتعلم منها الحكمة قبل إبداء الرأي.

وتمنت نادية لطفي لإلهام شاهين السعادة في عيد ميلادها، وما كان من إلهام شاهين سوى أن تقبل يدها تقديراً للكلمات التي قالتها في حقها.