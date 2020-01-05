فيديو للبناني غاضب.. هكذا أغلق مصرفا حبس أمواله

في خضم أزمة المصارف التي يمر بها لبنان منذ أشهر، وتوجه البنوك إلى منع المودعين من السحب بالدولار إلا في حدود معينة، يعم الغضب بين أوساط اللبنانيين.

وفي آخر موجات الغضب هذه، انتشر على مواقع التواصل فيديو لمواطن لبناني لم يتحمل تصرف المصرف معه، ومنعه من سحب مبلغ يحتاجه، فاستعان بآليات ضخمة لإقفال مداخل المصرف المتواجد في مدينة صيدا جنوب لبنان للضغط على المعنيين لإعطائه أموالا أودعها فيه.

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وظهر في الفيديو أحد الأشخاص وهو يحضر آليات ضخمة (شاحنات ورافعة) يملكها، ليقفل مداخل المصرف رافضا إزاحتها قبل أن يقبض ماله.. وبالفعل كان له ما أراد وتوفرت السيولة "فجأة" كما يقول وقبض قيمة شيك وهي 16 مليون ليرة لبنانية.

يذكر أن المصارف اللبنانية فرضت منذ شهر أيلول/سبتمبر الماضي قيوداً متصاعدة على عمليات سحب الدولار، ولم يعد بإمكان المودعين إلا الحصول على مبالغ محدودة لا تتعدى الأربعمئة دولار في اليوم وبعد الانتظار لساعات. وغالباً ما يُبلّغ من لا يحضر باكراً لدى وصوله إلى الصندوق بأن كميات الدولار نفدت، ما يتسبب بوقوع إشكالات.

وكانت مصارف في منطقة عكار شمال لبنان أقفلت أبوابها السبت "حتى إشعار آخر"، غداة إشكال وقع في أحدها، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية الرسمية، بينما تشهد المصارف يومياً مواجهات مع المودعين في خضم أزمة سيولة حادة وتدهور اقتصادي في البلاد.

المصارف مسرح للصراخ والدموع

ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر تظاهرات غير مسبوقة ضد الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد ويطالبون بتنحيها، أدت إلى استقالة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري. وتراجعت وتيرة التظاهر في الساحات، مع إجراء رئيس الحكومة المكلف حسان دياب مشاورات مع الكتل السياسية لتشكيل حكومته، بينما يواصل المحتجون تنفيذ وقفات احتجاجية أمام المصارف في مختلف المناطق.

واستجابت مصارف منطقة عكار السبت لقرار أصدرته جمعية المصارف نصّ على "إقفال.. حتى إشعار آخر"، على خلفية "هجوم" تعرض له أحد المصارف، تخلله "تهديد لحياة وسلامة موظفيه".

ودخل متظاهرون الجمعة إلى مصرف في بلدة حلبا لمساندة مودع أصيب بوعكة صحية استدعت نقله إلى مركز طبي للعلاج، بعد رفض الإدارة صرف مبلغ مالي مستحق له ومنحه جزءاً بسيطاً منه، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام.

"المصارف سرقت مالنا"

ووضع عدد من المتظاهرين فرشاً داخل المصرف ورفضوا الخروج قبل دفع كامل المبلغ للمودع. وحصلت مشادات مع إدارة المصرف، وتضارب مع القوى الأمنية، قبل أن تحضر قوة من مكافحة الشغب وتلقي قنابل مسيلة للدموع داخل المصرف لتفريقهم. واستمرت حالة الفوضى في المصرف لأكثر من عشر ساعات، وانتهت بتعهد إدارة المصرف بدفع كامل المبلغ إلى صاحبه.

ويتهم اللبنانيون المصارف بـ"حجز أموالهم" بعد تعذّر سحب المبالغ التي يرغبون بها بالدولار، في حين تسمح لهم بسحب مبالغ بالليرة من حساباتهم الموجودة أساساً بالدولار، وفق سعر الصرف الرسمي 1517 ليرة للدولار الواحد، فيما تخطى سعر صرفه في السوق الموازية عتبة الألفي ليرة.

وفي منطقة بكفيا الجبلية قرب بيروت، أقدم مجهولون ليلاً على رمي البيض على أبواب فروع المصارف، وكتبوا عليها عبارة "ثورة".

وتحولت المصارف مسرحاً للصراخ والدموع وإشكالات وصلت حدّ التضارب بين الزبائن والموظفين، وفق ما تظهره مقاطع مصورة تُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي. ويتهم المودعون المصارف بـ"سرقة" أموالهم في خضم أسوأ أزمة اقتصادية. ويروي عدد منهم إنهم يعجزون عن سحب مبالغ مالية لشراء أدوية لأمراض مزمنة يعانون منها.

ويقدم العديد من اللبنانيين على رفع دعاوى لدى القضاء ضد إدارات المصارف على خلفية احتجاز أموالهم. ودعا نقيب المحامين ملحم خلف في بيان الجمعة المصارف إلى "وقف هذه الإجراءات غير الدستورية".