شاهد لحظة دخول اللص منزل نانسي عجرم.. وزوجها يطلق النار

أظهرت كاميرات المراقبة في منزل الفنانة نانسي عجرم فيديو للحظة دخول السارق الملثم إلى منزلها، وصولاً إلى المواجهة التي حصلت بينه وبين زوجها الدكتور فادي الهاشم، وفق ما تداولته مواقع لبنانية.

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ويظهر في الفيديو اللص وهو يتجول في المنزل ويحمل مسدساً، ويظهر صوت فادي الهاشم، وهو يشرح ما حدث بالفعل، بينه وبين اللص.

كما تبين من خلال الكاميرات أن اللص تناول شنطة صغيرة تعود لنانسي عجرم، وطلب المال والذهب من زوجها فادي.

موضوع يهمك أصدرت المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، الأحد، قراراً بتوقيف زوج الفنانة نانسي عجرم الدكتور... ملثم اقتحم منزلها.. إصابة نانسي عجرم وتوقيف زوجها سوشيال ميديا

ويقول فادي الهاشم كما يبدو في الفيديو "قال لي اذهب ونادي لنانسي"، حينها خرج الحراس فهددهم ليتراجعوا ويحضروا مسدساً تناوله زوج نانسي عجرم بمجرد دخول اللص إلى غرفة أطفاله ليقوم بإطلاق الرصاص عليه.

هذا وأصدرت المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، الأحد، قراراً بتوقيف زوج الفنانة نانسي عجرم الدكتور فادي الهاشم، على إثر تبادل إطلاق النار بينه وبين ملثم من الجنسية السورية دخل منزله فجراً في نيو سهيلة في قضاء كسروان، بهدف السرقة، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية، بحسب ما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني.